الاتحاد الإفريقي يعقد اليوم الحوار التاسع حول" الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم"

أديس أبابا - يعقد الاتحاد الإفريقي, يوم الخميس, "الحوار التاسع رفيع المستوى حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم", الذي سيناقش قضايا السلام ونبذ الصراعات, ويقيم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للصراعات في إفريقيا في ظل مبادرة "إسكات البنادق".

ويعقد الحوار الذي سيتواصل على مدار يومين, برعاية هيكل الحوكمة الإفريقي, وسيكون بمثابة منتدى للتفكير في موضوع الاتحاد الإفريقي للعام 2020 حول "إسكات البنادق: خلق موات" شروط تنمية أفريقيا".

سيركز الحوار بشكل خاص على إجراءات الحكم الديمقراطي المناسبة والتوصيات التي ستوجه التدخلات الحكومية وغير الحكومية على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية.

ويسعى إلى تقييم وتحديد واستكشاف عوامل تحقيق السلام المستدام في إفريقيا, وتبادل المعرفة والتحليلات القائمة على الأدلة وتبادل الدروس والخبرات القابلة للمقارنة في مبادرة "إسكات البنادق", مع تطوير التوصيات السياسة الرامية إلى معالجة القيود والتحديات المعرقلة للسلام.

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ومن أهداف "الحوار التاسع", معالجة قضية الحكم الديمقراطي من خلال تسليط الضوء على الحاجة إلى التحول لإنشاء نظم حكم ديمقراطي مرن من أجل السلام المستدام, وإصدار توصيات إصلاح الحكم المناسبة كجزء من منع وإدارة وحل النزاعات العنيفة في إفريقيا, والإسهام في إسكات البنادق في الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

كما سيركز على تقييم حالة الديمقراطية والحكم كمحرك هيكلي وقريب للصراع, حيث يتم فحص الاتجاهات القارية والإقليمية والوطنية للنزاعات العنيفة جنبا إلى جنب مع تقييم التأثير السياسي والاجتماعي والاقتصادي للصراعات العنيفة في إفريقيا, وكذا معالجة قضايا إنشاء حوكمة ديمقراطية مرنة قادرة على تحمل الضغوط وتظل ذات صلة في عالم سريع التغير, وسيتناول قضايا التكيف والابتكار والمرونة والاستفادة من التكنولوجيا والتعافي في هذا المجال الموضوعي الفرعي.

وتوقع الاتحاد أن يساهم الحوار الرفيع المستوى لعام 2020 بشكل أساسي في تحقيق أهداف "أجندة 2063" الهادفة إلى بلوغ أفريقيا لتصور للحكم الراشد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون وإفريقيا السلمية والآمنة.

ومن المقرر أن يسبق الحوار رفيع المستوى مشاورة شبابية قارية ومنتدى تمهيدي حول النوع الاجتماعي.