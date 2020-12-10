Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اعتماد قرار بمجلس "كامبي بيسينسيو" الإيطالية يدين العدوان العسكري المغربي على الشعب الصحراوي

  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 14:17     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرات

كامبي بيسينسيو - صادق مجلس مدينة كامبي بيسينسيو الايطالية, على قرار يدين العدوان العسكري الذي أقدمت عليه قوات الإحتلال المغربي على الشعب الصحراوي في الكركرات, والإنتهاك الصارخ للإتفاقيات العسكرية التي ترعاها الأمم المتحدة  في الإقليم منذ عام 1991.

وطالب القرار كل من الحكومة الإيطالية والإتحاد الأوروبي باتخاذ مواقف جادة, لإدانة هذا العدوان المسلح والعمل من أجل استعادة الإتفاقيات المبرمة من أجل تعزيز مسار السلام في الصحراء الغربية والتسريع في إجراء استفتاء حول تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وفيما يخص الشق الانساني, طالب المجلس - وفقا لما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص)- بضرورة تكثيف المساعدات الدولية للشعب الصحراوي خاصة في ظل الأزمة العالمية التي تسببت فيها جائحة كورونا. كما أوصى برفع مستوى الوعي لدى الإيطاليين بمأساة الشعب الصحراوي, واستئناف أنشطة التوأمة والتبادل الثقافي وغيرها من الفعاليات التضامنية في المستقبل القريب.

اقرأ أيضا :     تقرير المصير: نموذج تيمور الشرقية يمكن تحقيقه في الصحراء الغربية

وجدد مجلس مدينة كامبي بيسينسيو, في قراره, تضامنه المطلق مع الشعب الصحراوي وتعهد ببذل كل الجهود للتحسيس بقضية الصحراء الغربية, خاصة ما يجري في هذه المرحلة التاريخية بما في ذلك الهجوم العسكري للقوات المسلحة المغربية الذي أستهدف المتظاهرين المدنيين السلميين الصحراويين الذين كانوا ينددون بالإنتهاك الصارخ للإتفاقيات الدولية في منطقة الكركرات .

ولازالت موجة السخط ازاء العدوان المغربي على الشعب الصحراوي تصدر من المنظمات والهيئات ومجالس البلدية الإيطالية التي تؤكد بالمقابل تضامنها المطلق مع الصحراويين وكفاحهم من أجل الحرية والإستقلال.

كلـمات مفتـاحيــة :
اعتماد قرار بمجلس "كامبي بيسينسيو" الإيطالية يدين العدوان العسكري المغربي على الشعب الصحراوي
  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 14:17     الفئـة : دولــي     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.10

الاتحاد الإفريقي يعقد اليوم الحوار التاسع حول" الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم"

20.12.10

مظاهرات 11 ديسمبر 1960: المديرية العامة للأمن الوطني تسطر برنامجا متنوعا وثريا

20.12.10

إطلاق اسم الشهيد "سويكات أحمد" على المستشفى العسكري المعدني بحمام ريغة

20.12.10

اجتماع لتنفيذ خطة إنعاش المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية والمؤسسة للصناعات…

20.12.10

اعتماد قرار بمجلس "كامبي بيسينسيو" الإيطالية يدين العدوان العسكري المغربي على الشعب…

20.12.10

دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة (الجزائر): " لدينا الإمكانيات لبلوغ هدفنا"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.08

نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي

20.12.08

أمطار غزيرة على عدد من ولايات شمال الوطن

20.12.07

الرئيس غالي يطالب بإسكات صوت البنادق في الصحراء الغربية بجهد إفريقي

20.12.08

بريتوريا تفند بشدة أخبار مزيفة لفرانس 24 نقلتها عن وكالة الأنباء المغربية

20.12.07

الجلفة: إعادة تأهيل شجرة الفستق الأطلسي ضمن مشروع جمعوي

20.12.07

اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي : هناك ارادة للحوار بين الجانبين