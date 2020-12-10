اعتماد قرار بمجلس "كامبي بيسينسيو" الإيطالية يدين العدوان العسكري المغربي على الشعب الصحراوي

كامبي بيسينسيو - صادق مجلس مدينة كامبي بيسينسيو الايطالية, على قرار يدين العدوان العسكري الذي أقدمت عليه قوات الإحتلال المغربي على الشعب الصحراوي في الكركرات, والإنتهاك الصارخ للإتفاقيات العسكرية التي ترعاها الأمم المتحدة في الإقليم منذ عام 1991.

وطالب القرار كل من الحكومة الإيطالية والإتحاد الأوروبي باتخاذ مواقف جادة, لإدانة هذا العدوان المسلح والعمل من أجل استعادة الإتفاقيات المبرمة من أجل تعزيز مسار السلام في الصحراء الغربية والتسريع في إجراء استفتاء حول تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وفيما يخص الشق الانساني, طالب المجلس - وفقا لما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص)- بضرورة تكثيف المساعدات الدولية للشعب الصحراوي خاصة في ظل الأزمة العالمية التي تسببت فيها جائحة كورونا. كما أوصى برفع مستوى الوعي لدى الإيطاليين بمأساة الشعب الصحراوي, واستئناف أنشطة التوأمة والتبادل الثقافي وغيرها من الفعاليات التضامنية في المستقبل القريب.

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وجدد مجلس مدينة كامبي بيسينسيو, في قراره, تضامنه المطلق مع الشعب الصحراوي وتعهد ببذل كل الجهود للتحسيس بقضية الصحراء الغربية, خاصة ما يجري في هذه المرحلة التاريخية بما في ذلك الهجوم العسكري للقوات المسلحة المغربية الذي أستهدف المتظاهرين المدنيين السلميين الصحراويين الذين كانوا ينددون بالإنتهاك الصارخ للإتفاقيات الدولية في منطقة الكركرات .

ولازالت موجة السخط ازاء العدوان المغربي على الشعب الصحراوي تصدر من المنظمات والهيئات ومجالس البلدية الإيطالية التي تؤكد بالمقابل تضامنها المطلق مع الصحراويين وكفاحهم من أجل الحرية والإستقلال.