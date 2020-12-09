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عشراوي تعلن رسميا استقالتها من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 17:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات
عشراوي تعلن رسميا استقالتها من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رام الله - أعلنت السياسية الفلسطينية حنان عشراوي رسميا يوم الأربعاء استقالتها من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت عشراوي في مقطع فيديو نشرته على يوتيوب انها أبلغت الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستقالتها شفويا خلال اجتماع ثنائي بينهما بمدينة رام الله يوم 24 من الشهر الماضي.

وأضافت أنها وجهت كتابا رسميا بالاستقالة بعد ذلك بيومين إلى عباس الذي رد عليه بعد أيام من ذلك بتأجيل البت في الاستقالة إلى حين انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير دون تحديد موعد لذلك.

ولم توضح عشراوي أسباب استقالتها لكنها أكدت أنها لم تطلب أي منصب أو امتياز من وراء ذلك وأنها مصرة على الاستقالة مع مواصلتها "خدمة الوطن والشعب".

وشددت على أنه "آن الأوان لإجراء إصلاح حقيقي في مؤسساتنا الرسمية وفي منظمة التحرير وإعادة إحيائها واحترام صلاحياتها وتفويضها حتى تكون حقيقة عنوان صنع القرار الرسمي السياسي للجميع".

كما أكدت عشراوي أنه "آن الأوان لممارسة الديمقراطية وإجراء الانتخابات العامة والوصول إلى وحدة وطنية حقيقة عبر ممارسة الديمقراطية".

وعشراوي ناشطة سياسية فلسطينية مسيحية ولدت عام 1946 في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية واختيرت عام 1991 لتمثيل منظمة التحرير في محادثات السلام مع الجانب الاسرائيلي في مؤتمر مدريد في أكتوبر من نفس العام.

وتشغل عشراوي عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2009 وأعيد انتخابها في العام 2018.

آخر تعديل على الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 17:48
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عشراوي تعلن رسميا استقالتها من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 17:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

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