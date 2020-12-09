Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مرصد اليقظة لحقوق الانسان يثمن عودة القضية الصحراوية لمجلس الأمن الافريقي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 15:55     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات

الجزائر- ثمن مرصد اليقظة لحقوق الإنسان و القضايا العادلة, يوم الاربعاء, عودة  القضية الصحراوية الى مجلس الأمن و السلم للاتحاد الافريقي, معربا عن تضامنه " المطلق و الكامل غير المشروط" لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وقالت رئيسة المرصد, حمور صفية, في تصريحات صحفية, خلال استقبالها من طرف سفير الجمهورية العربية الصحراوية, عبد القادر طالب عمر, اليوم بمقر السفارة, ان قرار رؤساء و حكومات الاتحاد الأفريقي خلال القمة الاستثنائية 14, بإعادة القضية الصحراوية الى مجلس الامن و السلم للاتحاد الافريقي  سيعطي نفسا جديدا للقضية.

و عبر المرصد عن " القلق البالغ إزاء الوضع الحالي في الصحراء الغربية", مُدينا الاعتداءات المغربية على الشعب الصحراوي".

ودعا المرصد إلى وضع  حد للاحتلال العسكري غير المشروع لأجزاء من الصحراء الغربية, مناشدا جميع المنظمات الحقوقية الدولية دعم الشعب الصحراوي و مساندته.

كما دعا الى بذل كل الجهود لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية, مؤكدا على ضرورة ان تتحمل الامم المتحدة مسؤولياتها و تُعجل في تنظيمه.

من جهته, عبر سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر, عبد القادر طالب عمر, عن امتنانه ب" الإجماع الحاصل في الجزائر حول دعم كفاح  الشعب الصحراوي المشروع ضد الاحتلال المغربي" ,خاصة في هذا الوقت, ما يشكل-حسبه- " إسناد قوي" للدولة الصحراوية في " مواجهة مناورات الاحتلال المغربي و تحايله على القانون الدولي".

اقرأ أيضا :  إفريقيا تستعيد دورها في حلحلة النزاع في الصحراء الغربية

وقال السفير عبد القادر طالب عمر, إن الاعتداء العسكري المغربي, و خرقه السافر لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه في سبتمبر1991 اعاد القضية الصحراوية الى الواجهة,و أخرجها من دائرة النسيان, مطالبا بضرورة "وضع حد للاستفزاز المغربي, و تطبيق الشرعية الدولية من خلال تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.

وأشاد الدبلوماسي الصحراوي ب "المواقف المميزة "لرؤساء و حكومات الاتحاد الافريقي في القمة الاستثنائية 14, بعد اعادة القضية الصحراوية الى مجلس الامن و السلم الافريقي, مشيرا الى ان المغرب عمل على تغييب الاتحاد      الافريقي من حل النزاع, رغم انه اساس تسوية النزاع في الصحراء الغربية , " لإبقاء القضية على مستوى مجلس الامن و تعطيلها بتواطؤ مع حلفائه هناك".

ونبه السيد عبد القادر طالب عمر الاتحاد الافريقي الى أن "الاطماع التوسعية للمغرب, و محاولاته تغيير الحدود اخطر من محاولة تغيير نظام سياسي بالقوة في دولة " وتجميد عضويتها, معربا في نفس سياق عن امله في, ان      "يضطلع الاتحاد الافريقي بدوره كاملا, و ان تكون قراراته ملزمة, لردع الاحتلال المغربي, و اجباره على الامتثال للشرعية الدولية".

آخر تعديل على الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 17:38
كلـمات مفتـاحيــة :
مرصد اليقظة لحقوق الانسان يثمن عودة القضية الصحراوية لمجلس الأمن الافريقي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 15:55     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.09

كرة القدم/منافسات ما بين الأندية للكاف : عدم اجراء 8 مباريات من الدور التمهيدي اياب

20.12.09

مجلس الأمة يعمل في إطار "مقاربة مستدامة" على تحسين وتطوير طرائق العمل البرلماني

20.12.09

عشراوي تعلن رسميا استقالتها من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

20.12.09

كوفيد-19 : تسجيل 598 إصابة جديدة و 508 حالة شفاء و 15 حالة وفاة

20.12.09

مظاهرات 11 ديسمبر حدث مفصلي للشعب الجزائري ولكل الشعوب المقاومة للاستعمار

20.12.09

عين تموشنت : ترقية المركز الجامعي "بلحاج بوشعيب" إلى جامعة (جريدة رسمية)

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.08

نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي

20.12.08

أمطار غزيرة على عدد من ولايات شمال الوطن

20.12.07

الجلفة: إعادة تأهيل شجرة الفستق الأطلسي ضمن مشروع جمعوي

20.12.07

الرئيس غالي يطالب بإسكات صوت البنادق في الصحراء الغربية بجهد إفريقي

20.12.07

وفاة الصحفي بوكالة الأنباء الجزائرية جمال الدين بسو

20.12.07

اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي : هناك ارادة للحوار بين الجانبين