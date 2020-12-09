السفير الاثيوبي الجديد يجدد موقف بلاده الداعي الى ايجاد حل "مستديم" لقضية الصحراء الغربية

الجزائر- جدد السفير الجديد لجمهورية إثيوبيا بالجزائر نبيات غيتاشو اليوم الاربعاء موقف بلاده الداعي الى ايجاد حل "مستديم" للنزاع في الصحراء الغربية باعتباره "قضية تصفية استعمار وذلك عن طريق تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير".

و جاءت تصريحات السفير الاثيوبي خلال استقباله من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين في اطار زيارة مجاملة لمقر المجلس, حسبما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان.

وأضاف البيان أنه لدى التطرق إلى المسائل الدولية والإقليمية الراهنة، أكد السفير الإثيوبي "تطابق وجهات نظر بلاده مع الجزائر حيال المسائل المتعلقة ببناء السلم والأمن في القارة". كما "جدد موقف إثيوبيا الداعي إلى ضرورة إيجاد حل مستديم للقضية الصحراوية باعتبارها قضية تصفية استعمار وذلك عن طريق تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير".

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كما أتاح هذا اللقاء الفرصة للتطرق الى واقع العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين وكذا بحث سبل بعث التعاون البرلماني لاسيما عن طريق تبادل الزيارات والخبرات.