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الكركرات: العدوان المغربي يهدف إلى التحايل على القانون الدولي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 09:55     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرات

الجزائر - يعتبر العدوان المغربي الأخير على المدنيين الصحراويين في منطقة الكركرات "عبثا" يفسره التصرف "السلبي" و"الاستفزازي"  للمغرب في المنطقة ونيته الخبيثة في التحايل على القانون الدولي الذي يؤكد أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، حسبما أكده عميد كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر 3 الدكتور سليمان أعراج.

وأكد السيد أعراج في حوار مع مجلة الجيش أن خرق المغرب لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة سنة 1991 هي "خطوة مقصودة متعمدة جاءت بمباركة من دول أجنبية ترعى وتخدم المصالح الاستعمارية في المنطقة"، مشيرا إلى أن المغرب "يحاول الاستفادة من ظروف تشهدها الساحة الإقليمية والدولية".

وأضاف أن الاعتداء المغربي "يعد ترجمة لأطماع اقتصادية للمغرب ترمي إلى استغلال مقدرات وموارد الشعب الصحراوي وتقديم المنطقة على طبق من ذهب للقوى الخارجية مقابل التمويل".

وبخصوص عودة جبهة البوليساريو إلى الكفاح المسلح لمواجهة العدوان المغربي، أشار سليمان أعراج إلى أن رد فعل الجيش الصحراوي كان حتمية وأنه "يمليه تقاعس المجتمع الدولي وتعنت المغرب واستنفاد كل الحلول السياسية وكذا سياسة التلاعب التي ينتهجها المغرب ".

وأكد السيد أعراج في هذا السياق أنه "يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه سياسة العبث التي يمارسها المغرب في الصحراء الغربية.

 وعليها أيضا فرض الالتزام بقراراتها ووضع حد لسياسة المماطلة هذه التي ينتهجها بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

و أشار إلى أن قضية الصحراء الغربية مسجلة لدى الأمم المتحدة باعتبارها مسألة تصفية للاستعمار.

آخر تعديل على الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 10:11
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الكركرات: العدوان المغربي يهدف إلى التحايل على القانون الدولي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 09:55     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرة   شارك

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