غوتيريس: أتفهم الشعور العميق باليأس في صفوف الشعب الفلسطيني

نيويورك - قال السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة إنه يتفهم الشعور العميق باليأس في صفوف الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن "أحلام جيل بعد الآخر تخفـُت بسبب الصراع وأكثر من نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف غوتيريش، في رسالة وجهها إلى ندوة نظمتها إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي، حول السلام في الشرق الأوسط، بعنوان "الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وتحديات العقد الجديد"، أنه "قبل 29 عاما، ولد هذا الحدث السنوي للمساعدة على تعزيز السلام والتفاهم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وللأسف فإن إمكانية تحقيق هذا السلام الآن بعيدة أكثر من أي وقت مضى".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على موقف المنظمة الدولية المحدد بقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، قائلا "سأواصل الحديث ضد أي جهود تقوّض السلام وتُبعد الجانبين أكثر عن مفاوضات بنّاءة"، وحث الإسرائيليين والفلسطينيين على استئناف حوار ذي مغزى، وعلى الترحيب بجميع المبادرات الدولية التي قد تساعد في الدفع قدما بسلام عادل وشامل بين الجانبين.

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من جانبها قالت السيدة ميليسا فليمينغ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة إنه "بعد 73 عاما، دولة واحدة فقط تأسست، ولم تقم دولة فلسطينية بعد. ومنذ عام 1967، وجد ملايين الفلسطينيين أنفسهم يعيشون في حصار على أرضهم، أو كلاجئين غير قادرين على العودة إلى ديارهم".