الجيش الصحراوي يواصل استهداف مواقع جيش الاحتلال المغربي لليوم ال 26 على التوالي

بئر لحلو (الأراضي المحررة) - أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية يوم الثلاثاء في بيان عسكري رقم 26, يوم الثلاثاء, أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تواصل هجماتها مستهدفة قواعد ومراكز تجمع قوات الاحتلال المغربي خلف الجدار العسكري بمنطقة الكركرات , حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وشملت الهجمات "عدة مواقع على غرار منطقة ودي ام ركبة بقطاع المحبس و قواعد جنود الاحتلال في روس وديات الشديدة بقطاع الفرسية, وام الدقن في قطاع البكاري و شمال غرب احريشت ديرت بقطاع حوزة".

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كما استهدف "قصف عنيف تمركزات العدو في كل من منطقة اعظيم ام الجلود بقطاع اوسرد, منطقة روس فدرت ابروك بقطاع حوزة, منطقة روس السبطي بقطاع المحبس و منطقة ازمولت ام خملة بقطاع ام ادريقة وعدة مناطق أخرى ".

وتستمر الهجمات المركزة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي ليومها 26 على التوالي , مكبدة قوات الاحتلال المغربي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.