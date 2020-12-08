البوليساريو ترحب بالخطوات العملية لأحزاب الخضر الأوروبية

بروكسل - رحبت جبهة البوليساريو عبر ممثليتها في أوروبا والإتحاد الأوروبي, يوم الثلاثاء, بالخطوات العملية التي أقرتها أحزاب الخضر الأوروبية للدفاع عن الشرعية الدولية في الصحراء الغربية, حسبما أفادت به وكالة الانباء الصحراوية (واص).

وثمنت جبهة البوليساريو في بيان لها اليوم الخطوات "العملية" التي أقرتها أحزاب الخضر الأوروبية للدفاع عن الشرعية الدولية في الصحراء الغربية "من خلال المواجهة الحازمة لأية خطوة ترمي إلى إضفاء أي نوع من الشرعية على الضم والاحتلال اللاشرعي للبلد ودفع أوروبا للعب دور أكثر إيجابية لاستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وكذا دعم جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد".

ورحبت جبهة البوليساريو بالقرار الصادر عن المؤتمر الـ32 لأحزاب الخضر في أوروبا المنعقد في الفترة ما بين 2 و 6 ديسمبر الجاري, مشيرة إلى أن القرار قد أشار إلى "الطريق الصحيح الذي يجب السير فيه بالنسبة لباقي المجموعات السياسية والأحزاب الأوروبية , وهو طريق دعم الشرعية والقانون الدولي", يضيف البيان.

وكان التحالف الأوروبي لأحزاب الخضر قد جدد موقفه الثابت في دعم حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير عبر "استفتاء حر, ديمقراطي ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة كما تنص على ذلك قراراتها وميثاقها". كما ندد تحالف الخضر بالعدوان الذي يقوم به الاحتلال المغربي وانتهاكه الدائم لحقوق الانسان في الصحراء الغربية.

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و بهذه المناسبة, قدمت البوليساريو "شكرها لأحزاب الخضر في أوروبا على هذا الموقف التضامني, في هذا الظرف المفصلي من كفاح الشعب الصحراوي, إثر اندلاع الكفاح المسلح في الصحراء الغربية من جديد بعد خرق المغرب وقف إطلاق النار يوم الجمعة 13 نوفمبر الماضي".

وقالت جبهة البوليساريو أن الاتحاد الأوروبي قد "تخلى خلال الفترة الماضية عن فرصته الذهبية في أن يكون جزءا من الحل من خلال مرافقة الطرفين بحياد وفعالية وعدالة لضمان تطبيق مخطط الأمم المتحدة وإحلال السلام العادل في منطقة حيوية بالنسبة لأمن واستقرار القارة العجوز, واختار بدلا من ذلك بتأثير من أقلية نافذة من الدول أن يكون جزءا من المشكل من خلال المبالغة في محاباة المملكة المغربية".

وأضافت أن "هذا الامر سيشجعها على تحدي المجتمع الدولي وقراراته بما فيها قرارات محكمة العدل الأوروبية نفسها منتجا بذلك كل أسباب التوتر التي أدت إلى انهيار المسار السياسي ووقف إطلاق النار".

وخلص البيان إلى أنه من "مصلحة أوروبا والمنطقة والعالم أن تتضافر الجهود من أجل إقرار السلام الحقيقي الذي لن يكون نهائيا إلا إذا كان عادلا ومن هنا تبدو الأهمية القصوى لقرار أحزاب الخضر الأوروبية في مؤتمرها الأخير".

وكان المؤتمر الـ32 للتحالف الأوروبي لأحزاب الخضر قد دعا المفوضية الأوروبية إلى تعليق اتفاقيات الصيد والتجارة مع المملكة المغربية التي تشمل إقليم الصحراء الغربية, كما طالب المفوض السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بإدانة العدوان وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الصحراء الغربية.

كما دعا إلى لعب دور "فعال" في إعادة تفعيل عملية التفاوض بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل دائم لهذا النزاع يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره.