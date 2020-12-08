ناميبيا تطالب بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال

ويندهوك - طالبت ناميبيا بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال بما يتماشى مع قرارات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة, حسبما اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص) يوم الثلاثاء.

وقال نائب رئيس جمهورية ناميبيا, نانغولو مبومبا, انه "ينبغي منح الصحراويين حقهم في تقرير المصير و الاستقلال, وذلك من خلال تخليص القارة الافريقية من بقايا الاستعمار".

واضافت (واص) أن نانغولو مبومبا قد أعرب - في خطاب بلاده أمام القمة الاستثنائية ال14 للاتحاد الأفريقي التي انعقدت تحت شعار "إسكات البنادق" - عن دعم بلاده للتوصيات التي اقترحها رئيس وزراء ليسوتو والتي تدعو مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى التواصل مع طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) من أجل التوصل إلى حل يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير, بما يتماشى مع قرارات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

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وأشار إلى أن "السعي لتحقيق السلام والأمن في قارتنا يظل بلا شك مسألة ملحة. فعلى الرغم من أن 99 بالمائة من القارة الأفريقية قد حقق ويتمتع بالاستقلال السياسي, إلا أن التحدي المتمثل في الحفاظ على السلام والأمن في جميع أنحاء إفريقيا مازال تحد مستمر".

وشدد كذلك على أن "القادة الأفارقة لديهم التزام أخلاقي ومسؤولية سياسية عن إيجاد حلول دائمة للنزاعات والحروب من أجل تقديم رؤيتنا المحددة لتحقيق الرخاء والتنمية المستدامة لجميع مواطنينا".

وأجمعت الخطابات والمداخلات التي شهدتها أشغال القمة الاستثنائية الرابعة عشر لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي, على ضرورة الإسراع في إنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية و تمكين الشعب الصحراوي المكافح من التمتع بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.