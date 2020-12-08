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وفد دبلوماسي للاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لتوفير حياة كريمة لسكان قطاع غزة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 17:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرات

غزة - أكد وفد دبلوماسي أوروبي يوم الثلاثاء دعم الاتحاد الأوروبي لتوفير حياة كريمة لسكان قطاع غزة الذي يعاني سكانه من الحصار المحتل الاسرائيلي منذ 13 عاما.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية, سفين كون فون بورغسدورف, خلال مؤتمر صحفي في غزة إنه "يتوجب ضمان الحياة الكريمة لكل فرد في غزة وتعزيز حقوق الإنسان والحق في الحياة والتعليم".

وأشار بورغسدورف إلى أن زيارة الوفد الدبلوماسي الأوروبي إلى غزة اليوم استهدفت "تأكيد الدعم للقضية الفلسطينية وتعزيز السعي بشكل كامل لتحقيق الاستقرار الفلسطيني واعتبار غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين".

وتعهد بعمل الاتحاد الأوروبي على توفير المواد الطبية اللازمة لإجراء فحوصات مرض فيروس "كورونا" والعمل على إيصال لقاح كورونا عند توفره إلى القطاع خاصة لمن يعملون في الصفوف الأولى في الرعاية الطبية والمرضى من كبار السن.

وأعلن بورغسدورف أنه سيوقع مع البنك الأوروبي للاستثمار الأسبوع المقبل اتفاقية لتنفيذ مشروع لتحلية مياه البحر في قطاع غزة بتكلفة مليار يورو, فضلا عن تعاون الاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات لتوفير الغاز الطبيعي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وأكد على بقاء الاتحاد الأوروبي على "اتصال مع ممثلي المجتمع المدني الذين يعملون من أجل الديمقراطية والحقوق المدنية والسعي إلى تنمية الأفراد في غزة".

وأشار بورغسدورف إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر المانحين لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وهو ملتزم بكل التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وعقد المؤتمر الصحفي في ختام زيارة تفقدية أجراها رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي وسفراء وقناصل دول أوروبية في فلسطين إلى غزة استمرت عدة ساعات للاطلاع على الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع.

وشملت جولة الوفد الأوروبي مستشفى غزة الأوروبي المخصص لعلاج مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) ومشاريع ينفذها الاتحاد الأوروبي في غزة, إضافة إلى الاجتماع مع ممثلي المجتمع المدني في غزة.

و قد وصل وفد سفراء الإتحاد الأوروبي صباح اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون للاطلاع على الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع, في ضوء تفشي جائحة كورونا, حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية /وفا/.

آخر تعديل على الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 17:44
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وفد دبلوماسي للاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لتوفير حياة كريمة لسكان قطاع غزة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 17:31     الفئـة : دولــي     قراءة : 12 مرة   شارك

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