Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سفير روسيا بالجزائر: تشابه وجهات النظر بين موسكو والجزائر حيال الأزمة في الكركرات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 14:17     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات
سفير روسيا بالجزائر: تشابه وجهات النظر بين موسكو والجزائر حيال الأزمة في الكركرات

الجزائر- أكد السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بيليايف, يوم الثلاثاء, "تشابه وجهات النظر" بين موسكو والجزائر حيال الأزمة في الكركرات في الصحراء الغربية, مجددا موقف بلاده الداعي إلى ضبط النفس.

وقال السيد بيليايف, في حوار مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية : "بعد تأزم ملف الصحراء الغربية مؤخرا, نواصل الحوار مع الجزائر على مستويات مختلفة (...) وبينت هذه المباحثات تشابه وجهات النظر بين البلدين حيال هذه الأزمة".

وأضاف السفير الروسي قائلا: "الجزائر وروسيا تدعوان لضبط النفس, والرجوع  إلى اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991, وكذلك استئناف المفاوضات المباشرة وتعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن".

وأشاد بالمناسبة, "بمستوى الحوار المباشر والشفاف والمستمر بين روسيا والجزائر في كل الملفات ذات الاهتمام المشترك".

اقرأ أيضا :   العدوان المغربي المتواصل على الشعب الصحراوي خلق "عدم استقرار شامل" في المنطقة

وكان ممثل روسيا في الجزائر قد أعرب في وقت سابق, عن أمله في أن "يتمكن الشعب الصحراوي من الوصول إلى اتفاق سلمي ينهي الأزمة", مشددا على أن "السبيل الوحيد  للوصول إلى حل للنزاع يكون عبر بعث مسار المفاوضات", كما طالب الأمم المتحدة ب"الإسراع في تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية" خلفا لهورست كوهلر المستقيل في مايو 2019, لاستئناف العملية السياسية.

وكان الجيش المغربي قام في 13 نوفمبر الماضي بالاعتداء عسكريا على متظاهرين مدنيين صحراويين في منطقة الكركرات في أقصى الجنوب الغربي من الصحراء الغربية, حيث تحظر شروط اتفاق وقف إطلاق النار الموقعة بين الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) بإشراف الأمم المتحدة سنة 1991 أي وجود عسكري في المنطقة منزوعة السلاح.

آخر تعديل على الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 14:59
كلـمات مفتـاحيــة :
سفير روسيا بالجزائر: تشابه وجهات النظر بين موسكو والجزائر حيال الأزمة في الكركرات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 14:17     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.08

مستشارة الرئيس الصحراوي : المغرب لن يستطع الافلات من قرارات الاتحاد الافريقي

20.12.08

الرابطة الجزائرية الأولى (الجولة الثالثة) : تعيين الحكم إبرير لإدارة قمة، شبيبة القبائل-ش…

20.12.08

أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة مدعوون للتسجيل في المنصة الرقمية قبل نهاية 2021

20.12.08

جثمان أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي يصل مطار هواري بومدين الدولي

20.12.08

رياح قوية : الحماية المدنية تدعو الى احترام قواعد الوقاية اللأساسية

20.12.08

فساد : إدانة والي العاصمة السابق زوخ ب 5 و 4 سنوات نافذة مع إيداعه السجن في قضيتين…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.07

اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي : هناك ارادة للحوار بين الجانبين

20.12.07

الجلفة: إعادة تأهيل شجرة الفستق الأطلسي ضمن مشروع جمعوي

20.12.07

الرئيس غالي يطالب بإسكات صوت البنادق في الصحراء الغربية بجهد إفريقي

20.12.07

اطلاق مشروع التعاون "بلديات خضراء" بين وزارة الداخلية و الوكالة الألمانية للتعاون

20.12.07

وفاة الصحفي بوكالة الأنباء الجزائرية جمال الدين بسو

20.12.07

تيارت : فتح مركز فرعي للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري