فنزويلا: الحزب الحاكم يستعيد السيطرة على البرلمان

الجزائر - أفضت الانتخابات التشريعية التي جرى تنظيمها قبل يومين في فنزويلا، الى استعادة الحزب الاشتراكي الحاكم بزعامة الرئيس نيكولاس مادورو، السيطرة على البرلمان الذي ظل لفترة طويلة تحت قبضة المعارضة بقيادة خوان غوايدو، الذي سعى الى الاطاحة بنظام الرئيس مادورو.

وقالت حكومة كراكاس أن انتخابات الجمعية الوطنية الفنزويلية جرت بمشاركة 107 أحزاب ومنظمة سياسية موالية و معارضة، من بينها 98 حزبا من المعارضة شاركوا في الاقتراع الذي تنافس فيه أكثر من 14 ألف مرشح، الا أن 20 من أحزاب المعارضة التي لا تعترف بشرعية الرئيس مادورو المنتخب منذ عام 2018 ، قاطعت الاستحقاق متهمة الحكومة مسبقا بأن العملية الانتخابية ستكون "صورية ومزورة".

و أمس الاثنين، أعلن التحالف السياسي الموالي للرئيس مادورو فوزه "الساحق" في الانتخابات التشريعية. و قال الرئيس مادورو في كلمة له بالمناسبة "لقد استعدنا الجمعية الوطنية بأغلبية أصوات الشعب الفنزويلي.. إنه نصر عظيم بلا شك للديمقراطية". واوضح أن "من بين 277 مقعدا برلمانيا، حصلنا على ما يقرب من 250".

و أرجع الرئيس الفنزويلي سبب حصول التحالف الاشتراكي على نتائج مرتفعة في الانتخابات البرلمانية الى ما وصفه ب "انقسام وتبعثر أحزاب" المعارضة بقيادة خوان غوايدو الذي نصب نفسه في يناير الماضي "رئيسا بالوكالة"، عقب تنصيب مادورو لولاية ثانية اثر فوزه في الانتخابات الرئاسية الاخيرة ، مدخلا بذلك البلاد في أزمة سياسة عميقة.

من جهتها أكدت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي، إنديرا ألفونزو، أن "الحزب الاشتراكي الموحد و حلفائه استحوذوا على 67 % من مقاعد البرلمان".

وحرصا منه على شفافية الاستحقاق التشريعي، دعا الرئيس مادورو الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الى تشكيل "لجنة" من مراقبي الانتخابات "لكي يكونوا شهودا في اليوم الذي يسترد فيه الشعب الفنزويلي جمعيته الوطنية" على حد قوله.

كما دعا مادورو خصومه من المعارضة الى الانضمام الى العملية الديمقراطية قائلا "أريد أن أذهب إلى انتخابات تشارك فيها كل المعارضة" و طالب في الوقت نفسه الفنزويليين إلى الاستعداد للانضمام إلى الاقتراع لأن "مسار فنزويلا هو الديمقراطية والحرية والتصويت".

مادورو يمد يده للحوار مع المعارضة لإنهاء الازمة السياسية

و سعيا منه لإنهاء الازمة السياسية التي تشهدها فنزويلا منذ مطلع عام 2020، اقترح الرئيس مادورو فكرة إطلاق "حوار سياسي واسع" عقب الانتخابات التشريعية، يشمل المعارضة غير البرلمانية التي رفضت المشاركة في العملية.

وقال الرئيس مادورو في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" أمس "إن هذا الحوار سيسمح بتحديد سبل الانتعاش الاقتصادي".

و لإنجاح الحوار المقترح، دعا الرئيس الفنزويلي المنتخب، الحكومات الاقليمية و المنظمات الدولية و منهم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وحكومات الأرجنتين والمكسيك وبنما إلى ايفاد مندوبين لمتابعة "محادثات المصالحة" المقترحة بين حكومته والمعارضة.

من جهتها أعربت روسيا، عن ثقتها بإمكانية أن تصبح الجمعية الوطنية في فنزويلا بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة "ساحة للحوار بين جميع القوى السياسية" في البلاد.

و ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس الاثنين : "ننطلق من أن تصبح الجمعية الوطنية منصة شاملة التمثيل للحوار البناء بين جميع القوى السياسية حول التصدي للتحديات الماثلة أمام البلاد وتجاوز الخلافات في المجتمع الفنزويلي عن طريق التفاوض".

ودعت زاخاروفا المجتمع الدولي إلى دعم "الجمعية الوطنية المنتخبة بصورة شرعية"، معربة عن "ثقة موسكو بأن يسهم هذا الدعم في تهيئة ظروف مواتية تخدم تسوية الأزمة الفنزويلية الداخلية".

و دافعت المتحدثة الروسية عن "شفافية" العملية الانتخابية في فنزويلا، قائلة ان المراقبين الدوليين الذين شاركوا في متابعة العملية "لم يرصدوا انتهاكات جسيمة" وأن الانتخابات "اتسمت بمشاركة طيف واسع من القوى المعارضة".

كما توقع بعض المحللين أن تصب نتائج الانتخابات التشريعية في فنزويلا، التي لم تعلن نتائجها رسميا بعد، في صالح ظهور "معارضة برلمانية معتدلة" و"تخفيف" الصراع السياسي القائم في البلاد.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية منذ يناير 2019 عندما نصب زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه "رئيسا بالوكالة"، في تحد مباشر لسلطات مادورو الذي وصف خطوة غوايدو بأنها "محاولة انقلابية بدعم أمريكي".

ويحظى غوايدو بدعم الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة، فيما تبقى السلطات الفعلية بيد مادورو المدعوم داخليا من القوات المسلحة وخارجيا من روسيا والصين وكوبا و دول أخرى.