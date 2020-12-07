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مجلس الأمن والسلم الافريقي يستعيد قضية الصحراء الغربية لاعطائها نفسا جديدا

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 14:38     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات
مجلس الأمن والسلم الافريقي يستعيد قضية الصحراء الغربية لاعطائها نفسا جديدا

الجزائر - أكد مفوض مجلس الأمن و السلم بالاتحاد الافريقي ،اسماعيل شرقي، أن القمة الاستثنائية الرابعة عشر لرؤساء دول و حكومات الاتحاد ،خرجت بقرار إعادة القضية الصحراوية إلى المجلس  ، قصد إعطائها نفسا جديدا.

واوضح اسماعيل شرقي في تصريح للقناة الاذاعية الاولى ، ان القمة الافريقية التي انعقدت أمس الاثنين تحت شعار "إسكات صوت البنادق " ، اتخذت قرار يقضي بإعادة القضية الصحراوية الى مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي من أجل اعطائها نفسا جديدا.

كما ذكر بان القمة خرجت أيضا بتوصية تمديد مبادرة إسكات صوت البنادق ل 10سنوات أخرى.

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وكانت مملكة ليسوتو تقدمت بمشروع القرار سالف الذكر الى القمة الاستثنائية الرابعة عشر لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي و حضي بموافقة واسعة.

ويسلط القرار الضوء على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمهورية الصحراوية بعد العدوان المغربي, كما يأتي ليضع حدا لمحاولات المغرب اقصاء المنظمة الافريقية من الجهود الرامية إلى ايجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية يكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

الى جانب هذا يطلب القرار من مجلس السلم و الأمن الافريقي طبقا للأحكام ذات الصلة من بروتوكوله أن يتواصل مع الطرفين وكلاهما من الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي من أجل معالجة الوضع الحاصل بهدف تهيئة الظروف اللازمة لوقف جديد لاطلاق النار والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".

ووفق وثيقة القرار التي حصلت "واج" على نسخة منها فان الحل العادل لنزاع الصحراء الغربية  يكون "وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي و قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهداف ومبادئ القانون للاتحاد الافريقي" الذي ينص على ضرورة احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال.

يشار الى ان الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي شارك في قمة امس وتضمنت كلمته عبر الفيديو عرضا قدمه لنظرائه الافارقة عن تطورات قضية بلاده واستمرار الاحتلال لأراضي الجمهورية الصحراوية والعدوان المغربي الاخير على الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية . من جانبه أكد الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي ورئيس جمهورية جنوب أفريقيا, يريل رامافوسا أن "حل قضية الصحراء الغربية يمر عبر احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

كما ابدى قلق القارة الافريقية إزاء الوضع الحالي في الصحراء الغربية، والذي يتطلب بذل كل الجهود لتنظيم استفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

آخر تعديل على الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 16:53
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مجلس الأمن والسلم الافريقي يستعيد قضية الصحراء الغربية لاعطائها نفسا جديدا
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 14:38     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

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