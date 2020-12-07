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قمة الاتحاد الإفريقي: القضية الصحراوية تعود لأجندة مجلس السلم والأمن الإفريقي

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 11:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات

أديس ابابا - عادت القضية الصحراوية مجددا لأجندة مجلس السلم والامن الافريقي ، بعدما تمت الموافقة أمس الاحد على مشروع قرار بهذا الشأن تقدمت به مملكة ليسوتو الى القمة الاستثنائية الرابعة عشر لرؤساء دول وحكومات الاتحاد التي انعقدت تحت شعار "إسكات صوت البنادق".

وتم خلال القمة ، قبول مشروع القرار الذي تقدمت به ليسوتو و الذي يسلط الضوء على الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجمهورية الصحراوية بعد العدوان المغربي، بما يضع حدا لمحاولات المغرب اقصاء المنظمة الافريقية  من الجهود الرامية إلى ايجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية يكفل للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

وحسب القرار الذي تحصلت واج على نسخة منه "يطلب من مجلس السلم و الأمن الافريقي طبقا للأحكام ذات الصلة من بروتوكوله أن يتواصل مع الطرفين وكلاهما من الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي من أجل معالجة الوضع الحاصل بهدف تهيئة الظروف اللازمة لوقف جديد لاطلاق النار والتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".

كما يكون الحل العادل لنزاع الصحراء الغربية، تضيف الوثيقة  "وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي و قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهداف ومبادئ القانون للاتحاد الافريقي" الذي ينص على ضرورة احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال.

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قمة الاتحاد الإفريقي: القضية الصحراوية تعود لأجندة مجلس السلم والأمن الإفريقي
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 11:48     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

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