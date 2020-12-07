ريونيون: مُنتخب من الحزب الشيوعي ينتقد دور بعثة المينورسو في الصحراء الغربية

وقال السيد رافيني المنتخب بالأغلبية بالمجلس البلدي لسان دوني بجزيرة ريونيون للجريدة الإلكترونية تيموانياج، أنه "لا يبدو أن المينورسو تؤدي مهمتها المتمثلة في حماية وضع دولة مدرجة ضمن الأقاليم المعنية بتصفية الاستعمار".

وأشار المُنتخب ذاته إلى أن "الاعتداء العسكري الذي أقدم عليه المغرب يوم 13 نوفمبر الماضي قد جرى تحت أنظار قوات الأمم المتحدة التي لم تتدخل لحماية المناضلين السلميين للمجتمع المدني الصحراوي".

كما تأسف المُنتخب الشيوعي لعودة النزاع بالصحراء الغربية بعد 29 سنة من توقف القتال، مؤكدا أن "سبب هذه الحرب اللامتناهية هو الوضع الراهن في الصحراء الغربية (...) التي كانت مستعمرة اسبانية وهي الآن محتلة بنسبة 80 بالمائة من المغرب"، إذ تم فصل الجزء المحتل عن باقي الجمهورية الصحراوية بجدار رملي بُني بمساعدة خبراء إسرائيليين.