الأوروغواي : وفاة الرئيس السابق تاباري فاسكيز

مونتيفيديو - توفي رئيس الأوروغواي السابق تاباري فاسكيز, يوم الأحد, عن عمر يناهز ثمانين عاما إثر إصابته بسرطان في الرئة, حسبما أعلنت عنه عائلته.

وكتب ألفارو وخافيير وإغنياسيو, أبناء الرئيس الأوروغواياني السابق الذي حكم البلاد لعهدتين رئاسيتين (2005-2010 و2015-2020), "نعلن بأسى شديد وفاة والدنا", موضحين أن وفاته "طبيعية" جراء المرض.

وكتب ألفارو على موقع "تويتر", أن الرئيس السابق توفي "فيما كان يرقد في منزله محاطا بأقربائه وأصدقائه", مضيفا "نود باسم العائلة أن نشكر جميع مواطني الأوروغواي على المودة التي تلقاها منهم لسنوات مديدة".

و شيع فاسكيز ظهر الأحد في مراسم اقتصرت على العائلة بسبب وباء كورونا, وطلبت العائلة من المواطنين متابعة الموكب الجنائزي الذي سينطلق من بلدية مونتيفيديو عبر التلفزيون.