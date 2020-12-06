Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الأوروغواي : وفاة الرئيس السابق تاباري فاسكيز

  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 19:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات

مونتيفيديو - توفي رئيس الأوروغواي السابق تاباري فاسكيز, يوم الأحد, عن عمر يناهز ثمانين عاما إثر إصابته بسرطان في الرئة, حسبما أعلنت عنه عائلته.

وكتب ألفارو وخافيير وإغنياسيو, أبناء الرئيس الأوروغواياني السابق الذي حكم البلاد لعهدتين رئاسيتين (2005-2010 و2015-2020), "نعلن بأسى شديد وفاة والدنا", موضحين أن وفاته "طبيعية" جراء المرض.

وكتب ألفارو على  موقع "تويتر", أن الرئيس السابق توفي "فيما كان يرقد في منزله محاطا بأقربائه وأصدقائه", مضيفا "نود باسم العائلة أن نشكر جميع مواطني الأوروغواي على المودة التي تلقاها منهم لسنوات مديدة".

و شيع فاسكيز  ظهر الأحد في مراسم اقتصرت على العائلة بسبب وباء كورونا, وطلبت العائلة من المواطنين متابعة الموكب الجنائزي الذي سينطلق من بلدية مونتيفيديو عبر التلفزيون.

كلـمات مفتـاحيــة :
الأوروغواي : وفاة الرئيس السابق تاباري فاسكيز
  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 19:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.06

الأوروغواي : وفاة الرئيس السابق تاباري فاسكيز

20.12.06

كوفيد-19 : واجعوط يدعو الى مناقشة الصعوبات الملاحظة في مجال تنظيم التمدرس

20.12.06

رابطة أبطال إفريقيا: شباب بلوزداد يفوز على النصر الليبي (2-0) و يتأهل للدور المقبل

20.12.06

الجيش الصحراوي يواصل قصفه لمواقع القوات المغربية لليوم ال24 على التوالي

20.12.06

أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي يوارى الثرى يوم الأربعاء في كاتيدرائية السيدة الافريقية

20.12.06

برنامج عدل: اجتماع تنسيقي لتسريع مشاريع التهيئة الخارجية ل10 الاف وحدة بالعاصمة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.04

باتنة: إكتشاف نقيشة ليبية قديمة بموقع قرقور بسريانة

20.12.01

باتنة: ملاحظة لأول مرة في الجزائر طائر "دخلة مرمرة"

20.12.01

الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

20.12.02

أنساج: الجهاز يوسع  لغير البطالين

20.12.02

رئيس مجلس الأمن: "خذلنا شعب الصحراء الغربية و أرجأنا تقرير مصيره أكثر من اللازم"

20.12.02

التعرف على هوية الإرهابي الثالث المقضي عليه خلال العملية المنفذة بجيجل