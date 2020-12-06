منظمات تحذر من اضطهاد الصحفيين الصحراويين في الأراضي المحتلة

العيون المحتلة - نشرت أربع منظمات صحراوية ودولية تقريرا يدعون من خلاله إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة القمع الذي يمارسه الاحتلال المغربي على الصحفيين الصحراويين في الأراضي المحتلة، حيث أشاروا إلى اعتقال أكثر من 35 شابًا صحراويًا منذ خرق وقف إطلاق النار.

في هذا الصدد قامت اللجنة النرويجية لدعم الصحراء الغربية والمنظمة الإسبانية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالتعاون مع وسائل إعلام صحراوية ومؤسسة" نشطاء"، بإعداد تقرير يوم الجمعة، يوثق لوضعية حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة في ظل حالة الحرب بالصحراء الغربية جراء العدوان المغربي على الكركرات يوم 13 نوفمبر الماضي.

وتؤكد الوثيقة بشكل خاص، على أن صحفيين صحراويين ومدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون لـ "حملة واسعة من الترهيب والمضايقات"، داعية في هذا السياق، الأفراد والمنظمات إلى اتخاذ إجراءات للتنديد بهذه الممارسات.

كما أشار التقرير، إلى اعتقال أكثر من 35 شابًا صحراويًا منذ منذ خرق وقف اطلاق النار من المغرب ، حيث يبلغ أصغرهم من العمر 12 سنة، ومعظمهم تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا.

ويركز هذا النداء، الذي نُشرت النسخة الأولى منه في 20 نوفمبر الماضي، على إحدى المجموعات الأكثر عرضة للخطر: الصحفيون الصحراويون، الذين يعتبر عملهم أساسياً لفهم حجم ونطاق انتهاكات حقوق الإنسان السائدة حاليًا في الإقليم.

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كما أشارت الوثيقة إلى أن المغرب قد حاول منذ عقود، ضمان عدم وجود شهود دوليين على هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان و القانون الإنساني في الصحراء الغربية.

ويتعرض الصحفيون الصحراويون إلى قمع وحشي و إلى مراقبة ومضايقات وتهديدات واعتقالات تعسفية واحتجاز تعسفي بأحكام سجن شديدة.

وبسبب القمع الممارس ضد الصحفيين والنشطاء الصحراويين، أصبح من الصعب بشكل متزايد خلال الأسبوعين الماضيين، توثيق ما يحدث في شوارع الصحراء الغربية، ومقاطع الفيديو والصور الصادرة من الإقليم يتم أخذها في الغالب من قبل شهود عيان ليس لديهم خبرة سابقة في إعداد التقارير، تضيف ذات المنظمات.

و يضاف إلى هذا الفراغ المعلوماتي، عدم اتخاذ إجراءات في الأمم المتحدة لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في هذا الإقليم الذي يحتله المغرب.

كما انتقد التقرير "فشل" بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) في القيام بمهامها الأساسية المتمثلة في إجراء الاستفتاء ومراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.