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جمعية شباب الجزائر العاصمة تطلق هاشتاغ "الصحراء-الغربية, أنقذوا مستقبلي"

  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 15:43     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرات

 الجزائر- أطلقت جمعية شباب الجزائر العاصمة, يوم الأحد, "هاشتاغ" باللغتين العربية و الإنجليزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: "الصحراء-الغربية , أنقذوا مستقبلي" لإيصال صوت الطفل الصحراوي إلى كافة أقطار العالم للتعبير عن حقه في تحقيق مستقبل أفضل.

و أعربت رئيسة جمعية شباب الجزائر العاصمة, سليمة بن عودة, خلال لقاء تضامني مع الشعب الصحراوي نظم بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر, عن "تضامن الجمعية مع كافة الأطفال الصحراويين ضحايا التعذيب والممارسات المنافية للكرامة الإنسانية", مناشدة الأمم المتحدة و المجتمع الدولي بضرورة "الإسراع في إيجاد حل للقضية الصحراوية ومنح الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير الذين ينتظره منذ سنوات عديدة".

و نددت رئيسة الجمعية ب"استمرار انتهاك حقوق الطفل الصحراوي وحرمانه من العيش في أمان و كرامة, باعتبارهما حق أساسي كحقه في الحياة و الغذاء".

واكدت في ذات السياق, أن جمعية شباب الجزائر العاصمة "لم ولن تتخل عن مساندتها للقضية الصحراوية إمانا منها بعدالتها و وفاءا منها للعهد الذي قطعه آباؤنا منذ 30 سنة حتى تتحرر آخر دولة في القارة الإفريقية".

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و اعتبرت أن الظروف التي يعيشها الطفل الصحراوي اليوم أقل ما يمكن القول عنها أنها "غير إنسانية في ظل الاحتلال المغربي الذي يمارس انتهاكا خطيرا لحقوقه (الطفل الصحراوي) من تشريد وتقسيم ومنفى وحياة اللجوء".

و بالمناسبة, عبر السفير الصحراوي بالجزائر, عبد القادر طالب عمر, عن امتنانه لما تقوم به الجمعية لمساندة الشعب الصحراوي باسم جميع شباب الجزائر, مشيرا إلى أن"هذا ليس غريبا عن أبناء و أحفاد جيل نوفمبر الذين تربوا في أحضان المجاهدين و مناصرة المظلومين".

و أفاد أن هذا الموقف "يؤكد تضامن الشعب الجزائري و الدولة الجزائرية مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة".

للإشارة, قام أعضاء الجمعية بتكريم السفير الصحراوي بالجزائر, نظير الجهود التي يبذلها من اجل القضية الصحراوية.

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جمعية شباب الجزائر العاصمة تطلق هاشتاغ "الصحراء-الغربية, أنقذوا مستقبلي"
  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 15:43     الفئـة : دولــي     قراءة : 6 مرة   شارك

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