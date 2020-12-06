مالي: إنتخاب العقيد مليك دياو رئيسًا للمجلس الوطني الانتقالي

باماكو - انتخب العقيد مليك دياو أمس السبت رئيسا للمجلس الوطني الانتقالي في مالي الذي يمثل السلطة التشريعية ضمن المرحلة الانتقالية وفق ما أفادت عدة وسائل اعلام محلية .

و المجلس الوطني الانتقالي الذي يتضمن 121 مقعدا و يضم احزاب سياسية و ممثلين عن المجتمع المدني و نقابات و عسكريين اجتمع في باماكو في جلسة افتتاحية بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة المالية .

و قد تم انتخاب العقيد مليك دياو الذي كان المرشح الوحيد بالتزكية .

و كان اسمه متداول منذ بضعة اسابيع في وسائل التواصل الاجتماعي كرئيس محتمل للمجلس و هذا ما تأكد بانتخابه .

و تشكيل هذه الهيئة التشريعية الانتقالية تضمنها ميثاق المرحلة الانتقالية الذي ينص في مادته 14 انه سيتكون من 121 عضو مقسمين بين القوى الحية للامة.

و المادة 15 التي تنص بان "المجلس الانتقالي ترأسه شخصية مدنية و عسكرية تنتخب داخل المجلس".

و قد سلم ضباط الجيش السلطة بين سبتمبر و أكتوبر لحكومة انتقالية تقود البلاد خلال 18 شهرا قبل تنظيم الانتخابات .

و قد أعلنت السلطات المالية في بيان الخميس الماضي تشكيل هذه الهيئة التشريعية الانتقالية تعمل على اعادة النظام الدستوري .

و بعد تعيين رئيس و وزير أول و حكومة انتقالية بين نهاية سبتمبر و بداية اكتوبر الماضيين بقي للسلطات التي تم تشكيلها عقب التغيير السياسي ليوم 18 أغسطس انشاء هيئة ثالثة تشريعية لهذه المرحلة الانتقالية .