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مالي: إنتخاب العقيد مليك دياو رئيسًا للمجلس الوطني الانتقالي

  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 09:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات
مالي: إنتخاب العقيد مليك دياو رئيسًا للمجلس الوطني الانتقالي

باماكو - انتخب العقيد مليك  دياو أمس السبت رئيسا للمجلس الوطني الانتقالي في مالي الذي يمثل السلطة التشريعية ضمن المرحلة الانتقالية وفق ما أفادت عدة وسائل اعلام محلية .

و المجلس الوطني الانتقالي الذي يتضمن 121 مقعدا و يضم احزاب سياسية و ممثلين عن المجتمع المدني و نقابات و عسكريين اجتمع في باماكو في جلسة افتتاحية بالمركز الدولي للمؤتمرات في العاصمة المالية .

و قد تم انتخاب العقيد مليك دياو الذي كان المرشح الوحيد بالتزكية .

و كان اسمه متداول  منذ بضعة اسابيع في وسائل التواصل الاجتماعي كرئيس محتمل للمجلس و هذا ما تأكد بانتخابه .

و تشكيل هذه الهيئة التشريعية الانتقالية تضمنها ميثاق المرحلة الانتقالية الذي ينص في مادته 14 انه سيتكون من 121 عضو مقسمين بين القوى الحية للامة.

و المادة 15  التي تنص بان "المجلس الانتقالي ترأسه شخصية مدنية و عسكرية تنتخب داخل المجلس".

و قد سلم ضباط الجيش السلطة بين سبتمبر و أكتوبر لحكومة انتقالية تقود البلاد خلال 18 شهرا قبل تنظيم الانتخابات .

و قد أعلنت السلطات المالية في بيان الخميس الماضي تشكيل هذه الهيئة التشريعية الانتقالية تعمل على اعادة النظام الدستوري .

و بعد تعيين رئيس و وزير أول و حكومة انتقالية بين نهاية سبتمبر و بداية اكتوبر الماضيين بقي للسلطات التي تم تشكيلها عقب التغيير السياسي ليوم 18 أغسطس انشاء هيئة ثالثة تشريعية لهذه المرحلة الانتقالية .

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مالي: إنتخاب العقيد مليك دياو رئيسًا للمجلس الوطني الانتقالي
  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 09:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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