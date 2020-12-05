الجيش الصحراوي يواصل قصفه لمواقع القوات المغربية لليوم الثالث والعشرين على التوالي

وشنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، حسب البيان ذاته، "هجمات مركزة، إستهدفت جحور قوات الاحتلال المغربي ، خلف جدران الذل والعار، حيث شهد يوم أمس الجمعة ونهار اليوم السبت قصف عدة قواعد للقوات الاحتلال المغربي ،المتخندقة في عدة مواقع ابرزها منطقة قرارة الرمث بقطاع الفرسية ومنطقة روس السبطي بقطاع المحبس" بالإضافة الى "منطقة قلب الظليم بقطاع تشلة ومنطقة أعظيم أم الجلود بقطاع اوسرد".
وقصفت وحدات جيش التحرير الصحراوي اليوم ، مواقع وتخندقات في كل من منطقة أقليب الظليم بقطاع تشلة و منطقة الشيظمية بقطاع المحبس، بالإضافة الى منطقة منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس.
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وتستمر هجمات وحدات الجيش الصحراوي، "مكبدة قوات الاحتلال المغربي مزيدا من الخسائر المعتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار".
تجدر الإشارة، إلى أن الجيش الصحراوي يشن هجمات مكثفة يومية على طول مواقع وتخندقات القوات المغربية منذ إقدام الاحتلال على خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال الهجوم على المدنيين الصحراويين العزل، الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي أمام ثغرة الكركرات غير الشرعية.