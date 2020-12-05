كوفيد-19: نحو انخفاض محسوس لأسعار فحوص بي سي ار والأجسام المضادة بفضل الإنتاج المحلي -

كوفيد -19: الحكومة تقرر تقديم الدعم لمواجهة تكاليف فحوصات السكانير واختبارات PCR واختبار الـمضادات الجينية -

طاقات متجددة: مفوضية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية توصي بالانفتاح على التمويلات الدولية -

يومية المجاهد تصف ب الفاضح إيحاء قناة TF1 بأن الجزائر هي المحور الرئيسي للمتاجرة بالحيوانات -

الجيش الصحراوي يواصل قصفه لمواقع القوات المغربية لليوم الثالث والعشرين على التوالي -

الوزير الأول يستقبل وزير الشؤون الخارجية الإيطالي -

الخطوط الجوية الجزائرية: عمليات تعقيم واسعة للطائرات تحسبا لاستئناف الرحلات الداخلية -

كوفيد-19: تسجيل 772 إصابة جديدة و 538 حالة شفاء و9 حالات وفاة -

بلحيمر: كل الحسابات التي كانت تراهن على سقوط الجزائر أفشلها الشعب الجزائري -

الجزائر-ايطاليا: توقيع مذكرة تفاهم حول الحوار الاستراتيجي -

الحكومة تدرس إطلاق برنامج إضافي لقطاع الموارد المائية لسنة 2021 -

الرابطة الأولى (الجولة الثانية): النتائج الجزئية والترتيب -

الضريبة على الثروة : تمديد اجل اكتتاب تصريح سنة 2020 الى نهاية ديسمبر الجاري -

وضع تطبيق لمساعدة المؤسسات الجامعية في استقبال ملفات طلبة الماستر رقميا -

منطقة التجارة الحرة الإفريقية تشكل خيارا استراتيجيا للجزائر -

كوفيد-19: الإجراءات الصائبة في مواجهة الوباء مكنت من عدم فقدان مناصب عمل -

الجزائر تدعم جهود الكويت لحل الأزمة بين دول الخليج -

المسيلة : المجاهد أحمد زرواق في ذمة الله -

الرابطة الأولى : تحديد تواريخ الجولتين الثالثة والرابعة -