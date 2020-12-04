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الهيئات الصحراوية العاملة في مجال الألغام تندد بالعدوان المغربي بالكركرات

  أدرج يـوم : الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 10:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرات

الشهيد الحافظ - نددت الهيئات الصحراوية العاملة في مجال الألغام ب"شدة" بالعدوان المغربي بالكركرات, محذرة من مغبة الألغام المزروعة في المنطقة العازلة وما ستخلفه من ضحايا جدد وتتسبب به من إعاقات في شرائح مختلفة من أبناء الشعب الصحراوي.

وأكدت الهيئات الصحراوية في بيان لها - في ختام فعاليات نظمتها بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة أمس الخميس - أنها "تتابع بقلق شديد الحرب العدوانية التي شنها المغرب وما خلفته وما ستخلفه من ضحايا بشرية وتلوث للبيئة - على إثر زرع آلاف الألغام في منطقة الكركرات -", حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

كما نددت ب"شدة" بهذا "العمل العدواني لما سيخلفه من ضحايا جدد وإعاقات في شرائح مختلفة من أبناء الشعب الصحراوي".

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ودعت بالمناسبة, إلى إيلاء أهمية خاصة لهده الشريحة, مثمنة دعم مختلف الهيئات الأممية و المنظمات المتضامنة مع الشعب الصحراوي مرافقتها لهذه الشريحة.

وجرت هذه الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة, بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية و ترقية المرأة الصحراوية, اسويلمة بيروك, التي أثنت على المبادرة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الهيئات الصحراوية العاملة في مجال الألغام تندد بالعدوان المغربي بالكركرات
  أدرج يـوم : الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 10:11     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرة   شارك

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