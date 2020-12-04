الهيئات الصحراوية العاملة في مجال الألغام تندد بالعدوان المغربي بالكركرات

وأكدت الهيئات الصحراوية في بيان لها - في ختام فعاليات نظمتها بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة أمس الخميس - أنها "تتابع بقلق شديد الحرب العدوانية التي شنها المغرب وما خلفته وما ستخلفه من ضحايا بشرية وتلوث للبيئة - على إثر زرع آلاف الألغام في منطقة الكركرات -", حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
كما نددت ب"شدة" بهذا "العمل العدواني لما سيخلفه من ضحايا جدد وإعاقات في شرائح مختلفة من أبناء الشعب الصحراوي".
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ودعت بالمناسبة, إلى إيلاء أهمية خاصة لهده الشريحة, مثمنة دعم مختلف الهيئات الأممية و المنظمات المتضامنة مع الشعب الصحراوي مرافقتها لهذه الشريحة.
وجرت هذه الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة, بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية و ترقية المرأة الصحراوية, اسويلمة بيروك, التي أثنت على المبادرة.