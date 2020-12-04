مجالس بلدية في إيطاليا تدين العدوان المغربي على المتظاهرين الصحراويين في الكركرات

ودعت هذه المؤسسات البالغ عددها 14 مجلسا - حسبما نقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - الحكومة الإيطالية والإتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مواقف جادة وفق اختصاصاتهم لإدانة هذا العدوان المسلح الذي قام به المغرب, وكذا استعادة الاتفاقيات المبرمة من أجل تعزيز مسار السلام في المنطقة والتسريع في إجراء استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية.
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كما شددت على ضرورة وأهمية رفع مستوى الوعي لدى الإيطاليين بمأساة الشعب الصحراوي, واستئناف أنشطة التوأمة والتبادل الثقافي وغيرها من الفعاليات التضامنية بعد تجاوز الأزمة الصحية التي يمر منها العالم.
وكانت العديد من المنظمات والهيئات الإيطالية قد عبرت في بيانات تضامنية ورسائل عن تضامنها المطلق مع الشعب الصحراوي وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال.