Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجالس بلدية في إيطاليا تدين العدوان المغربي على المتظاهرين الصحراويين في الكركرات

  أدرج يـوم : الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 09:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات

روما - صادقت مجموعة من المجالس البلدية في إيطاليا, على قرارات تدين العدوان العسكري المغربي على المتظاهرين الصحراويين السلميين في المنطقة العازلة بالكركرات, والانتهاك الصارخ للاتفاقيات العسكرية التي ترعاها الأمم المتحدة في الإقليم منذ عام 1991.

ودعت هذه المؤسسات البالغ عددها 14 مجلسا - حسبما نقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - الحكومة الإيطالية والإتحاد الأوروبي إلى اتخاذ مواقف جادة وفق اختصاصاتهم لإدانة هذا العدوان المسلح الذي قام به المغرب, وكذا استعادة الاتفاقيات المبرمة من أجل تعزيز مسار السلام في المنطقة والتسريع في إجراء استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية.

اقرأ أيضا :  الكركرات: هجمات الجيش الصحراوي تتوالى محولة عدة قواعد لجيش الإحتلال المغربي الى ركام

كما شددت على ضرورة وأهمية رفع مستوى الوعي لدى الإيطاليين بمأساة الشعب الصحراوي, واستئناف أنشطة التوأمة والتبادل الثقافي وغيرها من الفعاليات التضامنية بعد تجاوز الأزمة الصحية التي يمر منها العالم.

وكانت العديد من المنظمات والهيئات الإيطالية قد عبرت في بيانات تضامنية ورسائل عن تضامنها المطلق مع الشعب الصحراوي وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال.

كلـمات مفتـاحيــة :
مجالس بلدية في إيطاليا تدين العدوان المغربي على المتظاهرين الصحراويين في الكركرات
  أدرج يـوم : الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 09:47     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.04

مقابلة النصر الليبي - شباب بلوزداد, تقام بملعب "بيترو سبور" بالقاهرة على الساعة ال00ر17سا

20.12.04

الجزائر تدعو المجتمع الدولي الى التآزر وترقية العمل المتعدد الأطراف للتغلب على وباء كورونا

20.12.04

لائحة الاتحاد الأوروبي "مجحفة للغاية"

20.12.04

الهيئات الصحراوية العاملة في مجال الألغام تندد بالعدوان المغربي بالكركرات

20.12.04

مجالس بلدية في إيطاليا تدين العدوان المغربي على المتظاهرين الصحراويين في الكركرات

20.12.04

مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية يدعو الاتحاد الأوروبي إلى "احترام" قرارات محكمة العدل

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.01

باتنة: ملاحظة لأول مرة في الجزائر طائر "دخلة مرمرة"

20.12.01

الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

20.12.02

التعرف على هوية الإرهابي الثالث المقضي عليه خلال العملية المنفذة بجيجل

20.12.02

أنساج: الجهاز يوسع  لغير البطالين

20.12.02

رئيس مجلس الأمن: "خذلنا شعب الصحراء الغربية و أرجأنا تقرير مصيره أكثر من اللازم"

20.12.02

الجزائر تسجل "ببالغ الاسف" تجدد بؤر التوتر المسلح في القارة الافريقية