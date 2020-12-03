الأمم المتحدة : 32 مليون شخص مهددون بالفقر المدقع جراء كورونا

نيويورك - توقعت منظمة الأمم المتحدة، وصول عدد الأشخاص المهددين بالفقر المدقع في الدول الأقل نموا في العالم، إلى 32 مليون شخص، جراء جائحة فيروس كورونا.

وبين التقرير الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ، أن 32 مليون شخص في 47 دولة حول العالم ، مصنفة من البلدان الأقل نموا، سيعانون من انخفاض مستويات الدخل والبطالة جراء انتشار كورونا و هو ما سيدفعهم الى الفقر المدقع.

وتسعى الأمم المتحدة إلى إعادة بناء اقتصاديات الدول الأكثر فقرا في مرحلة ما بعد الجائحة، والتي ستشهد تأثرا كبيرا ما لم تتحسن قدراتها الإنتاجية.

وبينت المنظمة الاممية أن القدرات الإنتاجية في معظم البلدان الأقل نموا كانت بطيئة للغاية للتغلب على التحديات والصدمات الإنمائية الرئيسية مثل "كوفيد-19".

من جهتها كشفت منظمة العمل الدولية أن أزمة (كوفيد-19) قد تسببت في انخفاض الأجور, علما أن مئات الملايين من العمال في جميع أنحاء العالم وحتى قبل الأزمة كانوا يتقاضون أجورا أقل من الحد الأدنى متوقعة أن هذه الأزمة قد تفرض ضغوطا تؤدي إلى "تراجع كبير" في الأجور في المستقبل القريب.

و أوضحت المنظمة في تقريرها الصادر الأربعاء حول الأجور عام 2020 -2021 أن الأجور الشهرية قد انخفضت أو نمت بشكل أبطأ في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2020 نتيجة للوباء وذلك في ثلثي البلدان التي أتاحت بياناتها للمنظمة.