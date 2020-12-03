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باكستان : وفاة رئيس الوزراء الأسبق ظفر الله خان جمالي

  أدرج يـوم : الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 08:53     الفئـة : دولــي     قراءة : 37 مرات

إسلام أباد - توفي رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق، مير ظفر الله خان جمالي، الأربعاء، في المستشفى، عن عمر يناهز 76 عاما أثر تعرضه لنوبة قلبية حسبما ذكرت وكالة الانباء الباكستانية الرسمية.

وأكدت سناء جمالي، عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، وابنة شقيق رئيس الوزراء الاسبق ، وفاة الأخير، في تغريدة عبر حسابها بتويتر.

ونُقل خان جمالي، نهاية الأسبوع الماضي، إلى المستشفى في مدينة "راولبندي" شمال شرقي البلاد، بسبب ألم في الصدر، وتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، إثر تدهور حالته الصحية.

وولد جمالي عام 1944 في ولاية بلوجستان، غربي باكستان، وبدأ حياته السياسية في السبعينيات.

وشغل منصب وزير دولة، في عهد الرئيس السابق الجنرال محمد ضياء الحق (1978-1988) وانتخب عام 1985 نائبا في البرلمان الفيدرالي.

كما شغل جمالي منصب رئيس الوزراء الثالث عشر، في باكستان، بين 2002 و 2004.

كلـمات مفتـاحيــة :
باكستان : وفاة رئيس الوزراء الأسبق ظفر الله خان جمالي
  أدرج يـوم : الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 08:53     الفئـة : دولــي     قراءة : 37 مرة   شارك

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