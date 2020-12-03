وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان

باريس - توفي الرئيس الفرنسي الأسبق، فاليري جيسكار ديستان، أمس الأربعاء، عن عمر 94 عاما، "محاطا بأسرته" في مسكنه بأوثون في لوار-إي-شير، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الفرنسية.

وتم نقل رئيس الدولة الأسبق، وهو المنصب الذي شغله خلال الفترة ما بين العام 1974 و1981، إلى المستشفى بتور في 17 نوفمبر المنصرم بسبب "قصور في القلب".

وفي سبتمبر الماضي، كان الرئيس الفرنسي الأسبق قد نقل إلى مستشفى جورج بومبيدو في باريس، بسبب "التهاب طفيف في الرئتين".

وكان آخر ظهور علني لفاليري جيسكار ديستان، أصغر رئيس للجمهورية الخامسة، عندما انتخب سنة 1974 عن عمر يناهز 48 عاما، في 30 سبتمبر 2019 خلال جنازة الرئيس جاك شيراك في باريس.

وبعد ولايته الرئاسية، عين ديستان عضوا في المجلس الدستوري حتى وفاته.