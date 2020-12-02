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الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع جيش الإحتلال المغربي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 19:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات
الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع جيش الإحتلال المغربي

بئر لحلو (الأراضي المحررة) - أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية في بيانها العسكري رقم 20، اليوم الأربعاء، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات جديدة إستهدفت قواعد ومراكز تجمع قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف الجدار العسكري بالكركرات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي "نفذت هجمات جديدة استهدفت قواعد ومراكز تجمع قوات الاحتلال المغربي المتخندقة خلف جدران الذل والعار".

ووفقا لذات البيان، فقد شهد يومَ أمس الثلاثاء ونهارَ اليوم "تنفيذ هجمات مركزة قادتها وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي وحولت من خلالها أجزاءَ واسعةً من حزام العار المغربي إلى أنقاض ودمار، بفعل القصف المتواصل".

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وأضاف البيان أنه خلال يومِ أمس، "إستهدف الجيش الصحراوي بقصف عنيف جحور قوات العدو المتخندقة في منطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية، وفي منطقة أعظيم أم أجلود مرتين خلال نفس اليوم، وفي أقصى الجنوب قصفت وحدات المجد والكرامة مواقع العدو في قطاع تشلة".

ونهارَ اليوم، "استهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي بقصف عنيف تخندقات العدو المتمركزة في منطقة روس أوديات أشْديدة بقطاع الفرسية، وفي منطقة الشيظمية بقطاع المحبس، وفي مواقع العدو في منطقة أگويرة ولد أبلال بقطاع المحبس"، حسب البيان.

وتواصل وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تنفيذ هجومها ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

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الكركرات: الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع جيش الإحتلال المغربي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 19:19     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

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