اليابان: إصدار جديد يتناول نضال الصحراويين عبر تجربة العداء صلاح الدين أميدان

طوكيو - تناولت الكاتبة اليابانية، هيرتا اتسوكو، في كتابها الجديد حول القضية الصحراوية الذي نشر أول امس الاثنين، تجربة المناضلين الصحراويين في كفاحهم من أجل الاستقلال، بعيون العداء الصحراوي، صلاح الدين أميدان.

و قررت الكاتبة الصحفية، في كتابها الثالث حول القضية الصحراوية، اختيار تجربة العداء الصحراوي، بمناسبة استعداد اليابان لاحتضان الألعاب الأولمبية هذه السنة، والتي تم تأجيلها لسنة 2021 بسبب انتشار فيروس كوفيد-19، حيث أكدت أنها ومنذ علمت بترشح العداء الصحراوي للمشاركة في هذه الألعاب بصفته عداء لاجئا، اهتمت بقصته وتجربته، وأجرت اتصالات به لنقل قصته إلى القراء اليابانيين.

وتضمن الكتاب مقدمة عن حياة وقصة صلاح الدين أميدان، وتميزه خلال فترة صباه في رياضة العدو، وما تعرض له من مضايقات من قبل سلطات الاحتلال المغربي، التي تضع كافة أنواع العراقيل أمام المواهب الصحراوية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية لحرمانها من البروز والتميز دوليا وقاريا.

كما ذكرت الكاتبة كيف استغل العداء الصحراوي أول فرصة له للمشاركة في سباق بفرنسا، ليرفع العلم الصحراوي، ويعلن عن موقفه السياسي الرافض للاحتلال المغربي، ليحصل على اللجوء السياسي، ويواصل مساره الرياضي تحت العلم الصحراوي رافضا أي تغيير لجنسيته رغم العروض التي قدمت له في هذا المضمار.

للتذكير، فقد استغل العداء الصحراوي صلاح الدين أميدان موهبته الرياضية للمشاركة في عدة سباقات من مختلف الأصناف في القارة الأوروبية، حاملا العلم الصحراوي معه أينما حل وارتحل، كما أنه كان وما يزال من أبرز الوجوه الرياضية الصحراوية المشاركة في الطبعات المختلفة للتظاهرة الرياضية "ماراطون الصحراء"، الذي ينظم سنويا بمخيمات اللاجئين الصحراويين.