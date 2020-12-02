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ليبيا: مفوضية الانتخابات تؤكد التزامها بموعد الانتخابات المتفق عليه

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 13:44     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرات

طرابلس - أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، التزامها بالموعد المحدد لإجراء انتخابات عامة في البلاد التي توافقت الأطراف الليبية على تنظيمه يوم  24 ديسمبر 2021.

وقال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إنه "ملتزم بنص القرار الصادر عن المجلس الرئاسي القاضي بتخصيص ميزانية مالية لتغطية تكاليف تنفيذ عمليتي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر العام القادم."

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس المفوضية بحضور عضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، والمدير العام للمفوضية يحي الجديد، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب والمراقب المالي بالمفوضية.

وكانت أشغال الجولة الأولى من ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس إختتمت منتصف نوفمبر، والتي انعقدت بشكل مباشر  وأعلنت خلالها البعثة اتفاق أعضاء الملتقى على تحديد موعد إجراء انتخابات في ديسمبر 2021 في البلاد.

كما توافق المجتمعون آنذاك على تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة لكن عدة ملفات لا تزال عالقة  أبرزها تحديد شروط الترشح للمناصب السيادية.

ويشارك في الملتقى 75 مكونا ليبيا  اختيروا بإشراف أممي  ويمثلون نوابا وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)  وأعيانا وممثلين عن الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).

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ليبيا: مفوضية الانتخابات تؤكد التزامها بموعد الانتخابات المتفق عليه
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 13:44     الفئـة : دولــي     قراءة : 17 مرة   شارك

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