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مجلس مدينة بينتينا يدعو الحكومة الإيطالية والإتحاد الأوروبي إلى إدانة العدوان المغربي بالكركرات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 11:37     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرات

بينتينا (إيطاليا) - طالب مجلس مدينة بينتينا الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي باتخاذ مواقف "جادة" وفق اختصاصهم لإدانة العدوان العسكري للمغرب على المتظاهرين السلميين الصحراويين في المنطقة العازلة بالكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية.

وأدان المجلس العمل العدائي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال المغربي في الكركرات, والانتهاك الصارخ للاتفاقيات العسكرية التي ترعاها الأمم المتحدة بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية جبهة البوليساريو والمغرب, حسبما نقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

ودعا في هذا الصدد, الحكومة الإيطالية والإتحاد الأوروبي إلى "اتخاذ مواقف جادة وفق اختصاصهم لإدانة العدوان المسلح للمغرب, وكذا استعادة الامتثال للاتفاقيات المبرمة من أجل تعزيز مسار السلام في المنطقة والتسريع في إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية".

وشدد المجلس على "أهمية رفع مستوى الوعي لدى الإيطاليين بمأساة الشعب الصحراوي, واستئناف أنشطة التوأمة والتبادل الثقافي وغيرها من الفعاليات التضامنية بعد تجاوز الأزمة الصحية التي يمر بها العالم".

كما جدد "تضامنه المطلق" مع الشعب الصحراوي وتعهد ببذل كل الجهود للتحسيس بقضية الصحراء الغربية, خاصة ما يجري في هذه المرحلة التاريخية بما في ذلك الهجوم العسكري للقوات المسلحة المغربية الذي استهدف المتظاهرين المدنيين السلميين الصحراويين الذين كانوا ينددون بالانتهاك الصارخ للاتفاقيات الدولية بمنطقة الكركرات.

كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس مدينة بينتينا يدعو الحكومة الإيطالية والإتحاد الأوروبي إلى إدانة العدوان المغربي بالكركرات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 11:37     الفئـة : دولــي     قراءة : 7 مرة   شارك

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