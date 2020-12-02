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جنوب أفريقيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 09:42     الفئـة : دولــي     قراءة : 18 مرات
جنوب أفريقيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر

نيويورك- تولت جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء الرئاسة الشهرية الدورية لمجلس الأمن الدولي.

ومن المقرر أن تركز جنوب أفريقيا خلال شهر ديسمبر الحالي على تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والتشديد على أهمية اتباع نهج استباقي في صون السلام والأمن الدوليين، ولا سيما في شكل توجيه مزيد من الاهتمام إلى آليات الدبلوماسية "الوقائية"، حسبما صرح جيري ماتجيلا، مندوب جنوب إفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر ديسمبر، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي مختلط بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتعد هذه هي الرئاسة الثانية لجنوب إفريقيا خلال فترة عضويتها التي تقدر بعامين (2019-2020) في المجلس. وسيكون شهر ديسمبر أيضا الشهر الأخير لها في المجلس خلال فترة عضويتها الحالية.

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وخلال ديسمبر، سيكون هناك-- بحسب ماتجيلا -- نقاش على المستوى وزاري حول "بناء السلام واستدامة السلام: حوكمة وإصلاح قطاع الأمن"، موضحا أن البلاد ستنظم أيضا نقاشا مفتوحا رفيع المستوى عبر الفيديو حول التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وستعقد جنوب أفريقيا إحاطة بشأن "تعزيز وتقوية سيادة القانون، مع التركيز على تعزيز التعاون بين مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية".

آخر تعديل على الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 10:40
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جنوب أفريقيا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 02 كانون1/ديسمبر 2020 09:42     الفئـة : دولــي     قراءة : 18 مرة   شارك

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