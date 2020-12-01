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الكركرات: لليوم 19 على التوالي الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع جيش الاحتلال المغربي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 19:51     الفئـة : دولــي     قراءة : 21 مرات
الكركرات: لليوم 19 على التوالي الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع جيش الاحتلال المغربي

بئر لحلو (الأراضي المحررة) - أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية في بيانها العسكري رقم 19، اليوم الثلاثاء، أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي واصلت هجماتها على طول الجدار العسكري بمنطقة الكركرات، مستهدفة مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربي.

ووفقا للبيان - الذي بثته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) - فقد "واصلت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجماتها على طول جدار الذل والعار المغربي، مستهدفة مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربي لليوم التاسع عشر على التوالي".

و"قد تواصلت عمليات القصف المركز خلال يوم أمس الإثنين ونهار اليوم مستهدفة جحور جنود العدو الذين يقضون أوقاتهم تحت رحمة ضربات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي"، يؤكد ذات المصدر.

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وحسب ذات البيان، فقد شهد يوم أمس الإثنين، "تنفيذ هجمات عنيفة استهدفت مواقع جنود الاحتلال بمنطقة أنقاب العبد بقطاع حوزة، ومنطقة طارف لَخْشَيْبي بقطاع حوزة، ومنطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية، ومنطقة تنوشاد بقطاع المحبس، و منطقة بن زكه بقطاع حوزة، وشمال ديرت بقطاع حوزة".

وأضاف البيان أنه خلال نهار اليوم "استهدفت كتائب جيش التحرير الشعبي الصحراوي بقصف عنيف قواعد جنود جيش الاحتلال في منطقة روس أوديات أشْدِيدَة بقطاع الفرسية، وفي منطقة أم أدگن بقطاع البگاري، ومنطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين".

وتؤكد وزارة الدفاع الصحراوية في بيانها العسكري، أن "هجمات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي تتوالى مستهدفة جحور قوات الاحتلال المغربي ومخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار".

 

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الكركرات: لليوم 19 على التوالي الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع جيش الاحتلال المغربي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 19:51     الفئـة : دولــي     قراءة : 21 مرة   شارك

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