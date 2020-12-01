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مالي : إطلاق مجموعة دعم الانتقال

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 12:32     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات
مالي : إطلاق مجموعة دعم الانتقال

باماكو  - أعلن مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، الاثنين في باماكو، عن إطلاق مجموعة الدعم للانتقال في مالي برئاسة الاتحاد الأفريقي و منظمة الأمم المتحدة و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.

و في تغريدة له على حسابه تويتر, قال السيد شرقي "يسرنا أن نطلق اليوم في باماكو ،مجموعة الدعم للمرحلة الانتقالية في مالي، التي يشترك في رئاستها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة و المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بمشاركة البلدان المجاورة لمالي و البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و شركاء آخرين لمالي".

و قال المفوض : "تعد مالي مرة أخرى في موعد مع التاريخ و امام امتحان جديد"، مضيفًا أن "مالي لن تكون وحدها في قيادة المرحلة الانتقالية والتكفل بالتحديات الأمنية و الاجتماعية والاقتصادية".

من جهته ، شدد رئيس الوزراء المالي ، مختار وان ، الذي ترأس الاجتماع الافتتاحي لمجموعة الدعم هذه ، على أن "هذه المجموعة تم تشكيلها من قبل شركاء مالي ، ولا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، من أجل مرافقة سلطات مالي لانجاح المرحلة الانتقالية ".

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وأشار رئيس الوزراء المالي في خطابه الافتتاحي إلى أن "الأزمة متعددة الأبعاد التي تمر بها مالي منذ سنة 2012 تفاقمت بسبب أزمة سياسية جديدة تمخضت من الانتخابات الرئاسية لعام 2018 ، ثم الانتخابات التشريعية لمارس وأبريل 2020".

وتابع يقول "بالإضافة إلى التحديات السياسية والأمنية التي تؤثر على مالي، هناك أزمة صحية لم يسبق لها مثيل منذ ما يقارب القرن ، مع ظهور جائحة كوفيد -19".

و في الختام أعرب السيد وان عن أمله في أن يكتسي هذا الاجتماع "أهمية كبرى من حيث أنه يهدف إلى حشد الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف على المستويين الأفريقي والعالمي ، من أجل مساعدة مالي".

و اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، السيد مولاي زيني، ان "نظام الحكم يحتاج إلى الإصلاح، بل وإعادة بنائه بعد الأحداث التي هزت بلادنا هذه السنة".

و يهدف هذا اللقاء إلى تنسيق و مواءمة جهود الشركاء لدعم الحكومة الانتقالية والشعب المالي في إطار الأولويات والإصلاحات الواردة في ميثاق المرحلة الانتقالية.

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 13:14
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مالي : إطلاق مجموعة دعم الانتقال
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2020 12:32     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

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