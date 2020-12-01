مالي : إطلاق مجموعة دعم الانتقال

و في تغريدة له على حسابه تويتر, قال السيد شرقي "يسرنا أن نطلق اليوم في باماكو ،مجموعة الدعم للمرحلة الانتقالية في مالي، التي يشترك في رئاستها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة و المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بمشاركة البلدان المجاورة لمالي و البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و شركاء آخرين لمالي".

و قال المفوض : "تعد مالي مرة أخرى في موعد مع التاريخ و امام امتحان جديد"، مضيفًا أن "مالي لن تكون وحدها في قيادة المرحلة الانتقالية والتكفل بالتحديات الأمنية و الاجتماعية والاقتصادية".