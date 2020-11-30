Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجيش الصحراوي يواصل قصفه لمواقع قوات الإحتلال المغربي لليوم الثامن عشر على التوالي

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 18:25     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرات
الجيش الصحراوي يواصل قصفه لمواقع قوات الإحتلال المغربي لليوم الثامن عشر على التوالي

 بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - تواصل قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، الهجوم  ضد قوات الاحتلال المغربي على طول جدار العار لليوم الثامن عشر على التوالي، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الصحراوية.

واستنادا لذات البيان، فان "قوات الاحتلال المغربي قد تعرضت للقصف المكثف، حيث شهد يوم أمس الأحد وصباح يوم الاثنين، هجمات لقوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، استهدفوا من خلالها قواعد جنود الاحتلال خلف جدار العار المغربي".

إقرأ أيضا:   الجيش الصحراوي يواصل قصفه لمواقع القوات المغربية على طول جدار العار

وخلال يوم أمس، "استهدفت قوات جيش التحرير عدة مواقع ابرزها، قواعد منطقة گلب النص بقطاع آوسرد، كما قصفت اليوم مواقع جنود الاحتلال في قطاع السمارة و منطقة روس السبطي بقطاع المحبس"، حسب ذات المصدر.

ولا زالت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تنفذ هجومها ضد تخندقات  قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

تجدر الإشارة، إلى أن جيش التحرير الشعبي الصحراوي يشن هجمات مكثفة يومية على طول مواقع وتخندقات القوات المغربية منذ إقدام الاحتلال على خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال الهجوم على المدنيين الصحراويين العزل، الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي أمام ثغرة الكركرات غير الشرعية.

آخر تعديل على الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 19:02
كلـمات مفتـاحيــة :
الجيش الصحراوي يواصل قصفه لمواقع قوات الإحتلال المغربي لليوم الثامن عشر على التوالي
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 18:25     الفئـة : دولــي     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.30

الرئيس تبون يتماثل للشفاء وسيعود إلى أرض الوطن في الأيام القادمة

20.11.30

مدير جديد لجامعة "أبو بكر بلقايد" لتلمسان

20.11.30

مناقشة تنظيم وضبط تسويق المنتجات الصيدية

20.11.30

فواتير الغاز والكهرباء غير المسددة بلغت حوالي 5 مليارات دج بمديرية بولوغين

20.11.30

حقوق الانسان في الجزائر: تواصل التنديد بلائحة البرلمان الأوروبي

20.11.30

الجيش الصحراوي يواصل قصفه لمواقع قوات الإحتلال المغربي لليوم الثامن عشر على التوالي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.29

مجلس الأمن يعتمد رسميا رسالة الرئيس غالي حول التطورات في الصحراء الغربية

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.26

لقاح فيروس كورونا : الجزائر في مسعى جد حذر

20.11.26

سكنات عدل : فتح 15 موقعا عبر 4 ولايات أمام المكتتبين لاختيار مواقع سكناتهم في 30 نوفمبر

20.11.25

الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي