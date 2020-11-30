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مجلس الشورى للإتحاد المغاربي يدين بشدة التدخل السافر للبرلمان الأوروبي ضد الجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 14:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 23 مرات
مجلس الشورى للإتحاد المغاربي يدين بشدة التدخل السافر للبرلمان الأوروبي ضد الجزائر

الجزائر - جددت رئاسة مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، يوم الاثنين،" ادانتها بشدة " للتدخل السافر و المتكرر للبرلمان الاوروبي بشأن وضع الحريات و حقوق الانسان في الجزائر، مؤكدة رفضها " للتصرفات الطائشة للمؤسسة الاوروبية الاتحادية التشريعية"، وفق ما ذكره بيان للمجلس.

وجاء في البيان، " أخذت رئاسة مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي علما باللائحة الجديدة للبرلمان الأوروبي بشأن وضع الحريات و حقوق الإنسان في الجزائر، معبرة بذلك عن تماديها مع سبق الإصرار و الترصد في سياسة الكيل بأكثر من مكيال، وذلك مسايرة للائحتيها المشؤومتين الصادرتين بتاريخ 30 أفريل 2015 و 28  نوفمبر 2019".

وأدان المجلس بشدة "التدخل السافر والمتكرر ضد دولة مستقلة ذات سيادة عضو في المنتظم الدولي قائلا أنه" يرفض التصرفات الطائشة لهذه المؤسسة الأوروبية الاتحادية التشريعية، المغذية لروح الضغينة و الحقد الدفين لممثلي قوى الشّر والحقد، العاملة وفق أجندات مكشوفة رهينة ماض عتيق كولونيالي ذهب و لن يعود، و تنصل من أسمى قيم العيش في كنف التعاون و التآزر".

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كما شجبت رئاسة مجلس الشورى، "موقف مؤسسة اتحادية تأكد عجزها وفشلها الذريع حتى في الاضطلاع برسالتها الاتحادية المتمثلة أساسا في المساهمة في بناء اتحاد أوروبي سياسي، بل أن أنظمتها الداخلية لا تمنحها حتى صلاحية المبادرة التشريعية في نطاق دائرة اختصاصهاّ،متسائلة، "فكيف تجيز لنفسها التطاول على دولة ذات سيادة".

واستنكر المجلس "مواقف هذه المؤسسة التي تغمرها بصيرة عمياء تتصف بغطرسة مستغيث قذفته رياح التغيير و التحوّل المنتهج من قبل الجزائر إلى خوض معترك التشويش و الابتزاز و المساومات الدنيئة، الرامية إلى تحويل أنظار المجتمع الدولي حول أمور خطيرة مسكوت عليها أوروبيا و دوليا".

وأضاف ان هذا الموقف "يتزامن و إعلان الجزائر عن حرصها القوي و إرادتها في المضي بثبات نحو مراجعة اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حفاظا على مصالحها الوطنية من جهة و انخراطها في مسار حلحلة الأوضاع في العديد من بؤر التوتر و الصراعات، خدمة لأمنها القومي و للسلم و الأمن الدوليين ".

وحيت رئاسة مجلس الشورى الاتحاد المغاربي، " التحام الشعب الجزائري حول صون مواقف بلده و كرامة أبنائه التواقين إلى تعزيز مسيرة بناء عهد جديد لجزائر واعدة".

آخر تعديل على الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 16:08
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مجلس الشورى للإتحاد المغاربي يدين بشدة التدخل السافر للبرلمان الأوروبي ضد الجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 14:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 23 مرة   شارك

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