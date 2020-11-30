مناشدة للحكومة الألمانية لاتخاذ موقف حازم تجاه انتهاكات المغرب بالصحراء الغربية

برلين - دعت الجالية الصحراوية بألمانيا، السياسيين الألمان إلى إتخاذ موقف واضح وحازم ضد الإنتهاكات المتواصلة التي يقوم بها نظام الإحتلال المغربي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، ورفضه السماح بتنظيم الاستفتاء على تقرير المصير المقرر منذ عام 1991 لتصفية الإستعمار في آخر مستعمرة في إفريقيا.

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (واص) عن مشاركين في المظاهرة التي نظمتها الجالية أمس بالعاصمة برلين، مطالبتهم الحكومة الالمانية لدعم تنفيذ خطة الأمم المتحدة للسلام التي تم الإتفاق عليها عام 1991 المتمثلة في تنظيم إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية.

وعبرت الجالية الصحراوية أيضا عن رفضها القاطع لسياسة غض الطرف تجاه معاناة الشعب الصحراوي وحقوقه الأساسية التي يكفلها القانون الدولي، محذرة في ذات السياق من تزايد الإحباط وفقدان الأمل لدى الصحراويين في المجتمع الدولي والأمم المتحدة وفي الحلول السلمية.

كما نبهت إلى حالة حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وتدهورها الخطير في ظل الحصار الأمني والعسكري المفروض على الإقليم وقمع المظاهرات السلمية بوحشية وإعتقال وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميين وكذا نهب الموارد الطبيعية للإقليم في إنتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومواد إتفاقية جنيف الرابعة، بحسب ما نقلته (واص) عن المتظاهرين الصحراويين .

وفيما يخص التطورات الأخيرة في المنطقة، نددت الجالية الصحراوية في ألمانيا، بالعدوان العسكري المغربي ضد المدنيين الصحراويين بمنطقة الكركرات في ال13 نوفمبر الجاري ، مما أدى إلى إنهيار كلي لإتفاق وقف إطلاق النار الذي كان ساري بإشراف من الأمم المتحدة بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية منذ العام 1991.

وعلى غرار الجالية الصحراوية بالمانيا ، نظم أبناء الشعب الصحراوي مدعوما بحركات التضامن معه وقفات ومظاهرات في عدة دول أوروبية وعبر العالم للتنديد بما يقترفه الاحتلال المغربي بحق الصحراويين من جرائم وعدوان متواصل.