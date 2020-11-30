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دبلوماسي أرجنتيني يدعو الى الخروج من حالة الجمود في ملف الصحراء الغربية

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 09:10     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات

بوينس ايرس - أكد الممثل الشخصي السابق في العراق للأمين العام للأمم المتحدة الارجنتيني اميليو كارديناس أن تعيين مبعوث خاص  جديد للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية "بشكل سريع" أمر "ضروري من أجل الخروج من حالة الجمود في ملف الصحراء الغربية".

و تأسف السيد اميليو كارديناس, وهو سفير سابق للأرجنتين لدى الامم المتحدة, في مقال نشرته مؤخرا يومية "الدياريو" الصادرة في الأوروغواي للتأخير المسجل في تعيين مبعوث أممي خاص جديد للصحراء الغربية مؤكدا أن "حالة الجمود الراهنة هي في صالح المغرب".

واعتبر الدبلوماسي الارجنتيني الذي ترأس مجلس الامن الدولي في يناير عام 1995 أن التأخير المسجل لمدة عام و نصف في تعيين مبعوث خاص الى الصحراء الغربية - خلفا لهورست كوهلر الذي استقال في مايو 2019 " يتحرك ببطيء بعيدا عن الاحتمال البسيط بتنظيم استفتاء شفاف بشأن تقرير مصير الشعب الصحراوي مثلما قررته الامم المتحدة".

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للإشارة فان اميليو كارديناس كان عضوا في لجنة العقوبات في ملف يوغسلافيا سابقا و تولى أيضا منصب نائب رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للأمم المتحدة.

ويأتي تصريح الدبلوماسي الأرجنتيني في الوقت الذي تشهد فيه قضية الصحراء الغربية , تطورات غير مسبوقة على خلفية قيام الجيش المغربي في 13 نوفمبر الجاري، بالاعتداء عسكريا على متظاهرين مدنيين صحراويين في منطقة الكركرات في أقصى الجنوب الغربي من الصحراء الغربية , حيث تحظر شروط اتفاق إطلاق النار الموقعة بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) بإشراف الامم المتحدة سنة 1991, أي وجود عسكري في المنطقة منزوعة السلاح.

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دبلوماسي أرجنتيني يدعو الى الخروج من حالة الجمود في ملف الصحراء الغربية
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 تشرين2/نوفمبر 2020 09:10     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

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