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الجامعة العربية تؤكد على تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 16:37     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرات
الجامعة العربية تؤكد على تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف

القاهرة - أكدت الجامعة العربية، اليوم الأحد، على تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.

وقال سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في بيان له أن إحياء "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم (40/32 ب) لسنة 1977 ليكون يوما دوليا والذي يوافق 29 من نوفمبر، يأتي من حرص جامعة الدول العربية على إقامة فعالية مركزية في مقرها الدائم سنويا بهذه المناسبة، وتأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني ووقوفا إلى جانبه في نضاله المشروع.

وأوضح "أنه ونظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا فإن الجامعة ستواصل إحياء هذه المناسبة وتأكيد تضامنها مع الشعب الفلسطيني بما يتفق مع التدابير الاحترازية المعمول بها، حيث ستوجه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رسالة إلى العالم بهذه المناسبة دعما وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، وسيتم تعميمها على مندوبيات الدول الأعضاء ومكاتب وبعثات الجامعة بالخارج التي تشارك في مختلف الفعاليات التضامنية التي تنظمها الدول المستضيفة للبعثات، وعلى مختلف وسائل الإعلام".

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كما ستقوم الأمانة العامة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) - يضيف المصدر- بإصدار عدد خاص من مجلتها الشهرية "فلسطين في شهر" يتناول مختلف جوانب القضية الفلسطينية العادلة والمواقف الدولية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني لعام 2020، والتي ركزت على الرفض الدولي لمخططات الضم الإسرائيلية، بمشاركة مختلف دول العالم باستثناء الولايات المتحدة، وذلك عبر تأكيدها على رفض الضم وإدانته والتصدي له، فكانت هذه المواقف الدولية المشرفة من أبرز أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني عام 2020 والتي أفشلت كافة هذه المخططات كما أفشلتها نضالات الشعب الفلسطيني وموقف القيادة الفلسطينية.

وستشمل المجلة أيضا تقريرا شاملا عن حركة المقاطعة الدولية وما حققته من إنجازات هذا العام وذلك في سياق التضامن مع الشعب الفلسطيني، بحيث سيتم تعميم هذا العدد الخاص من المجلة على مندوبيات الدول الأعضاء وبعثات الجامعة بالخارج ووسائل الإعلام كافة.

ويحيي العالم في 29 نوفمبر من كل سنة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1977 لتذكر شعوب العالم بحقيقة القضية الفلسطينية التي لا تزال عالقة حتى اليوم.

 

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الجامعة العربية تؤكد على تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 16:37     الفئـة : دولــي     قراءة : 9 مرة   شارك

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