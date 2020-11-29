غوتيريس يبدي التزامه بالعمل لإيجاد حل للنزاع الفلسطيني-الاسرائيلي وإنهاء الاحتلال

نيويورك - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، المجتمع الدولي الى العمل لتجديد الالتزام تجاه الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف وبناء مستقبل سلام وأمن، معربا عن التزامه بالعمل من أجل إيجاد حل للنزاع الفلسطيني-الاسرائيلي وإنهاء الاحتلال وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة والقانون الدولي.

وتعهد غوتيريس في رسالة له بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أمس السبت عن "التزامه بالعمل من أجل ايجاد حل للنزاع الفلسطيني - الاسرائيلي وإنهاء الاحتلال وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية في سبيل تحقيق الرؤية القائمة على وجود دولتين (إسرائيل وفلسطين المستقلة الديمقراطية المتواصلة جغرافيا وذات السيادة تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967".

وقال انه "من المؤلم أن قضية فلسطين ما زالت دون حل حتى وقتنا هذا الذي تحتفل فيه الأمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشائها"، مشيرا الى أن مجموعة من العوامل تسبب بؤسا كبيرا، منها توسيع المستوطنات غير القانونية، والتصاعد الكبير في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.

ويتم الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر من كل عام .

وقدم غوتيريس في الرسالة تعازيه في وفاة الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية والمفاوض الرئيسي للفلسطينيين في عملية السلام في الشرق الأوسط، صائب عريقات.

من جهة أخرى اعرب الامين العام الاممي عن قلقه إزاء الوضع المالي الذي تواجهه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والتي تقدم مساعدات مباشرة وغالبا ما تنقذ حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وحث جميع الدول الأعضاء على الشراكة مع الأونروا باعتبارها أداة لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية الحرجة للاجئين الفلسطينيين أثناء الأوبئة.