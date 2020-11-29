مجلس الأمن يعتمد رسميا رسالة الرئيس غالي حول التطورات في الصحراء الغربية

أوبك+: مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق يتلاءم مع سوق النفط ومصالح كل المنتجين -

نقل جوي: اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لانطلاق أولى الرحلات نحو الجنوب ابتداء من الأحد المقبل -

الفريق شنقريحة يقوم بزيارة عمل وتفتيش إلى القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد -

المنتخب الجزائري: بلماضي يساند بن طالب بعد تعرضه لتصريحات عنصرية في ألمانيا -

محافظة الطاقات المتجددة تشير إلى نقص المورد البشري الضروري لمرافقة الانتقال الطاقوي -

انطلاق الجولة الرابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي -

وفاة أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي -

الرابطة الاولى (البروتوكول الصحي): استدعاء أربعة أمناء عامين للمثول أمام لجنة الانضباط -

جامعة وهران 2 في زمن كوفيد- 19: التوجه نحو التعليم عن بعد -

مالي : إطلاق مجموعة دعم الانتقال -

إصدار نسخة محسنة من كتاب تلمسان أو أماكن الكتابة لمحمد ديب -

كانوي كياك أولمبياد: احتضان الجزائر للتأهيليات الإفريقية مهدد بسبب تبعات كوفيد-19 -

الحكومة الصحراوية ترد على تصريحات العثماني المتناقضة -

طاقات متجددة : شيتور يبحث مع السفير الصيني آفاق التعاون الثنائي -

منطوق الحكم في قضية كريم طابو في 7 ديسمبر -

الخدمات الاجتماعية لعمال التربية تستحدث منحة كوفيد-19 للتعويض عن الإصابة -

البناء القديم : أزيد من 380000 بناية محل خبرة -

طاقات متجددة: المشاريع المنجزة إلى غاية 2020 -

ايقاف المدرب الفرنسي فرانسوا تشيكوليني لمدة سنتين -