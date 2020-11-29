رئيس النيجر يعرب عن أمله في أن تتوصل الأطراف الليبية لحل قريب لتحقيق الاستقرار في ليبيا

طرابلس - أعرب رئيس النيجر محمد يوسفو عن أمله في توصل الأطراف الليبية لحل قريب لتحقيق الاستقرار في ليبيا , حسبما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان.

واوضح ذات المصدر أن رئيس النيجر اجتمع بالعاصمة نيامي وزير الخارحية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، على هامش انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دورتها السابعة والأربعين .

وأضاف البيان أن سياله أحاط رئيس النيجر بالأوضاع الراهنة في ليبيا والعملية السياسية الجارية تحت رعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بالإضافة إلى "الخطوات المتبعة لالتئام مجلس النواب الليبي في جلسة صحيحة النصاب تعقد داخل الأراضي الليبية".

وكان وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، قد أوضح خلال كلمة له أمام الدورة السابعة والأربعين لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة النيجرية، أن "ليبيا تتطلع إلى دعم دول منظمة التعاون الإسلامي للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد وتحقيق المصالحة والاستقرار".

ومن ناحية أخرى، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، عقدت الأربعاء الماضي، الاجتماع الافتراضي الثاني للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكدة أن المشاركين واصلوا المناقشات وقدموا "مقترحات بشأن آليات الترشيح الممكنة وبدائل الاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة لإدارة المرحلة التمهيدية التي ينبغي أن تفضي إلى الانتخابات".

وأشارت البعثة الأممية، في بيانٍ إعلامي، نشرته عبر موقعها الرسمي، إلى أن ويليامز ذكرت المشاركين بالحاجة "الملحة للمضي قدما في العملية"، مشددة على أن "الوضع في ليبيا لا يزال هشا وخطيرا".

ووفق البعثة الأممية، وصفت ويليامز ليبيا بأنها تعاني من تدهور في "مستويات المعيشة" مقرونا بـ"انعدام الخدمات والتدهور الاقتصادي وأزمة مصرفية حادة وانقسامات في المؤسسات السيادية والمالية" مضيفة أن كل ذلك، يؤثر بشكل مباشر على المواطنين الليبيين العاديين والذين أصبح عدد قياسي منهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وتطرقت ويليامز إلى الانشغالات والصعوبات التي أثارها المشاركون فيما يتعلق باستخدام "وسائل التصويت الرقمي على آليات الترشيح والاختيار"، مؤكدة على ضرورة المضي قدما و"بشكل سريع في عملية الحوار"، معلنة أن البعثة الاممية ستقدم "حلا عمليا من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات حول آلية الترشيح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة".

وأكدت ويليامز أن الحل "يكمن في نفس طريقة الاختيار التي تم استخدامها لجلب أعضاء مجلس النواب الـ 13 الذين انتخبوا للمشاركة في الحوار"، قائلة "سنتواصل معكم جميعا عبر الهاتف وبعد ذلك سنتلقى تأكيدا خطيا بتصويتكم".