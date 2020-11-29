وفاة المهاجم السابق لإتحاد الجزائر عبد العزيز سلاوي -

المنتخب الجزائري للتجذيف يفتك أربع تأشيرات للمشاركة في بطولة العالم-2021 -

جيدو / بطولة افريقيا : نحو مشاركة جزائرية ب18 مصارعا في موعد مدغشقر -

مجلس قضاء الجزائر : تأجيل محاكمة الوزيرين الأسبقين للتضامن الوطني إلى يوم 6 ديسمبر -

الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع جيش الاحتلال المغربي -

الجالية الصحراوية بألمانيا تندد بالعدوان العسكري المغربي بالكركرات -

حركة التضامن السويسرية تنظم مظاهرة في جنيف لتجديد الدعم لكفاح الشعب الصحراوي -

الرابطة الأولى لكرة القدم: وفاق سطيف يكشف عن انيابه و شبيبة الساورة تطيح بالمدية -

تعيين يوسف بوزيدي مدربا جديدا لشبيبة القبائل -

إصابات كوفيد-19 في إفريقيا تتخطى 2.13 مليون -

تأجيل محاكمة عبد القادر زوخ المتهم في ثالث قضية فساد ليوم 8 ديسمبر القادم -

الجزائر تدين بشدة لائحة البرلمان الاوروبي حول وضع حقوق الانسان بالجزائر -

تظاهرات في باريس للمطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير -

شبيبة القبائل: الزلفاني لا يمتلك الشهادة التي تخوله الجلوس فوق الدكة -

الفيلم الوثائقي هدف الحراك يفوز بجائزة في الهند -

حقوق الانسان في الجزائر: أحزاب ومنظمات وطنية تندد بما تضمنته لائحة البرلمان الأوروبي -

القرض الشعبي الجزائري يدشن فضاء مخصصا للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المؤسسات الناشئة -

بن زيان يعلن عن إنطلاق حملة للتشجير بفضاءات المؤسسات الجامعية والبحثية -

تجارة: العجائن الغذائية المدعمة غير معنية بارتفاع الاسعار -