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الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع جيش الاحتلال المغربي

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 11:22     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرات
الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع جيش الاحتلال المغربي

 بئر لحلو - أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية في بيانها العسكري رقم 16, أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي واصلت هجماتها على طول الجدار العسكري بالكركرات, مستهدفة مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربي

ووفقا للبيان - الذي بثته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - فقد "واصلت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, هجماتها على طول جدار الذل والعار المغربي, مستهدفة مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربي لليوم السادس عشر على التوالي".

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و"شهدت ليلة الجمعة وصباح السبت, تنفيذ هجمات عنيفة نفذتها طلائع النصر والكرامة, مستهدفة جحور جنود الاحتلال المختبئين خلف جدار الذل والعار", يؤكد ذات المصدر.

وتؤكد وزارة الدفاع الصحراوية في بيانها العسكري, أن "أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي الميامين, يواصلون دك معاقل وتخندقات قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر ضخمة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار".

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الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع جيش الاحتلال المغربي
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 11:22     الفئـة : دولــي     قراءة : 16 مرة   شارك

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