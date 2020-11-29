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اتحاد الشباب الديمقراطي الهندي يجدد موقفه الداعم لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 10:02     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرات

نيودلهي - جدد "اتحاد الشباب الديمقراطي" الهندي موقفه الثابت والداعم لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال, مؤكدا أن الخرق العسكري الأخير لوقف إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال المغربي في منطقة الكركرات يمثل "آخر محاولة إمبريالية لتقويض حرية الشعب الصحراوي".

وقال الاتحاد في بيان تضامني - أرسل إلى قسم العلاقات لاتحاد الشبيبة الصحراوية - "‎إننا نعرب عن تحيتنا الثورية وتضامننا التام مع الشعب الصحراوي, ورفاقنا في الشبيبة الصحراوية الذين يقفون بشجاعة ضد الاحتلال المغربي غير القانوني لأرضهم وحريتهم", حسبما نقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وأكد أن "الخرق العسكري الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الجيش المغربي على منطقة الكركرات, يمثل "آخر محاولة إمبريالية لتقويض حرية الشعب الصحراوي, وينتهك الاتفاقيات العسكرية الدولية, كما يعتبر استعراضا صارخا للقوة العسكرية من جانب الدولة المغربية, لضمان استمرارية نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية".

وكما أدان الاتحاد ب"بشدة" هذا العدوان و"الصمت الإجرامي الذي ترتكبه القوى الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا, اللتين تستفيدان على نحو ملائم من الاحتلال المغربي للصحراء الغربية مقابل مواردها الغنية".

آخر تعديل على الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 10:09
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اتحاد الشباب الديمقراطي الهندي يجدد موقفه الداعم لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 10:02     الفئـة : دولــي     قراءة : 11 مرة   شارك

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