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حركة التضامن السويسرية تنظم مظاهرة في جنيف لتجديد الدعم لكفاح الشعب الصحراوي

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 10:00     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرات

جنيف - نظمت الهيئات المنضوية في حركة التضامن السويسرية مع الشعب الصحراوي, السبت, مظاهرة بساحة الأمم المتحدة بجنيف لتجديد الدعم للقضية الصحراوية والممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, جبهة البوليساريو في الكفاح الشرعي الذي تخوضه من أجل انتزاع حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

وشهدت المظاهرة مداخلات هامة من قبل ممثلين عن أحزاب سياسية ونواب بالبرلمان إلى جانب منظمات غير حكومية سويسرية, جددت في مجملها التأكيد على موقفها الداعم للشعب الصحراوي, ومطالبة الأمم المتحدة العمل الجاد من أجل تمكين الصحراويين من حقوقهم الأساسية, على النحو المنصوص عليه في قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة, وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

كما شدد المتدخلون على ضرورة أن تحمل كل البلدان خاصة الأوروبية لمسؤولياتها في تطبيق واحترام القانون الدولي بالصحراء الغربية, كما جددوا في هذا الصدد مطالبة الحكومة السويسرية لعب دور "أكثر إيجابية" لتحقيق العدالة وللإفراج عن السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.

كما شهدت المظاهرة مشاركة كبيرة للجالية الصحراوية بسويسرا, في هذا الحدث التضامني.

وفي هذا الصدد, أثنت ممثلة جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة بجنيف, أميمة محمود عبد السلام, على الدور الذي تلعبه حركة التضامن رفقة الجالية الصحراوية وباقي هيئات المجتمع المدني للرفع من مستوى الوعي بالقضية الصحراوية وكفاح شعبها من أجل الحرية والاستقلال, وكذا في تسليط الضوء على الوضع المأساوي الذي يعيشه المدنيون العزل في الأراضي المحتلة والسجناء السياسيين القابعين في سجون النظام المغربي.

ونظمت حركات التضامن مع الشعب الصحراوي في مختلف البلدان الأوروبية, مظاهرات للتنديد بخرق النظام المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار, وعدوانه العسكري ضد الشعب الصحراوي, وكذا رفضهم لصمت الأمم المتحدة إزاء ذلك.

آخر تعديل على الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 11:28
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حركة التضامن السويسرية تنظم مظاهرة في جنيف لتجديد الدعم لكفاح الشعب الصحراوي
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 10:00     الفئـة : دولــي     قراءة : 13 مرة   شارك

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