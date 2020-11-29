مصرع العشرات من عناصر تنظيم "بوكو حرام" الارهابي في غارات جوية في نيجيريا

كما تم تدمير بعض مخابئ الجماعة الإرهابية في الضربات الجوية التي شنت يوم الجمعة على قرية نغوري جانا، على طول محور جولومبا جانا - كومشي وتومبوما بابا في ولاية بورنو الشمالية التي تتشارك في الحدود مع بحيرة تشاد.
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وقال جون إينينشي، المتحدث باسم الجيش النيجيري، إن الضربات الجوية نفذت في الوقت الذي أشارت فيه سلسلة من مهام المراقبة الجوية إلى أن الموقعين يستخدمان كمنطقتي انطلاق يلتقي فيها قادة الإرهابيين ومقاتلوهم للتخطيط للهجمات وشنها.