Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مصرع العشرات من عناصر تنظيم "بوكو حرام" الارهابي في غارات جوية في نيجيريا

  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 08:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرات
مصرع العشرات من عناصر تنظيم &quot;بوكو حرام&quot; الارهابي في غارات جوية في نيجيريا

 أبوجا-  لقي العشرات من عناصر تنظيم "بوكو حرام" الارهابي مصرعهم في سلسلة من الغارات الجوية التي نفذها الجيش في المنطقة الشمالية الشرقية من نيجيريا، حسبما ذكر متحدث عسكري يوم السبت.

كما تم تدمير بعض مخابئ الجماعة الإرهابية في الضربات الجوية التي شنت يوم الجمعة على قرية نغوري جانا، على طول محور جولومبا جانا - كومشي وتومبوما بابا في ولاية بورنو الشمالية التي تتشارك في الحدود مع بحيرة تشاد.

 اقرأ أيضا : بوقدوم وأونياما ينوهان بعلاقات الصداقة والتعاون "الممتازة" بين الجزائر ونيجيريا 

وقال جون إينينشي، المتحدث باسم الجيش النيجيري، إن الضربات الجوية نفذت في الوقت الذي أشارت فيه سلسلة من مهام المراقبة الجوية إلى أن الموقعين يستخدمان كمنطقتي انطلاق يلتقي فيها قادة الإرهابيين ومقاتلوهم للتخطيط للهجمات وشنها.

آخر تعديل على الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 09:41
كلـمات مفتـاحيــة :
مصرع العشرات من عناصر تنظيم "بوكو حرام" الارهابي في غارات جوية في نيجيريا
  أدرج يـوم : الأحد, 29 تشرين2/نوفمبر 2020 08:54     الفئـة : دولــي     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.29

الرابطة الأولى لكرة القدم: وفاق سطيف يكشف عن انيابه و شبيبة الساورة تطيح بالمدية

20.11.29

تعيين يوسف بوزيدي مدربا جديدا لشبيبة القبائل

20.11.29

إصابات "كوفيد-19" في إفريقيا تتخطى 2.13 مليون

20.11.29

مصرع العشرات من عناصر تنظيم "بوكو حرام" الارهابي في غارات جوية في نيجيريا

20.11.29

تأجيل محاكمة عبد القادر زوخ المتهم في ثالث قضية فساد ليوم 8 ديسمبر القادم

20.11.28

الجزائر تدين بشدة لائحة البرلمان الاوروبي حول وضع حقوق الانسان بالجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.25

الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي

20.11.26

لقاح فيروس كورونا : الجزائر في مسعى جد حذر

20.11.24

السفير الروسي : هناك تطابق في المواقف بين روسيا والجزائر حول ملف الصحراء الغربية

20.11.26

سكنات عدل : فتح 15 موقعا عبر 4 ولايات أمام المكتتبين لاختيار مواقع سكناتهم في 30 نوفمبر