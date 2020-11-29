مصرع العشرات من عناصر تنظيم "بوكو حرام" الارهابي في غارات جوية في نيجيريا

أبوجا- لقي العشرات من عناصر تنظيم "بوكو حرام" الارهابي مصرعهم في سلسلة من الغارات الجوية التي نفذها الجيش في المنطقة الشمالية الشرقية من نيجيريا، حسبما ذكر متحدث عسكري يوم السبت.

كما تم تدمير بعض مخابئ الجماعة الإرهابية في الضربات الجوية التي شنت يوم الجمعة على قرية نغوري جانا، على طول محور جولومبا جانا - كومشي وتومبوما بابا في ولاية بورنو الشمالية التي تتشارك في الحدود مع بحيرة تشاد.

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