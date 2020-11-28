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الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات يدين انتهاكات المغرب لحقوق الانسان في الصحراء الغربية

  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 19:02     الفئـة : دولــي     قراءة : 39 مرات

الجزائر- أدان الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية, حسب ما جاء يوم السبت في بيان للاتحاد.

واعتبر الاتحاد أن "اعتداء المخزن المغربي على الأراضي الصحراوية في الكركرات, يوم 19 نوفمبر 2020, أدى إلى إعلان جبهة البوليساريو إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار, الموقع تحت رعاية الأمم المتحدة", مشيرا الى "الوضع المأساوي والمعاناة التي تعيشها المرأة الصحراوية على يد الاحتلال المغربي".

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كما ندد الاتحاد ب"التماطل الأممي والسكوت الدولي, خاصة التواطؤ الفرنسي, عن الخروقات المغربية والقبول بذرائعه", داعيا الى تطبيق اللوائح الأممية القاضية بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

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الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات يدين انتهاكات المغرب لحقوق الانسان في الصحراء الغربية
  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 19:02     الفئـة : دولــي     قراءة : 39 مرة   شارك

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