البرازيل: تنظيم مظاهرة تضامنية مع الشعب الصحراوي

وقالت رئيسة الجمعية , ماريا خوسي مانينها , "نحن ندين الغزو المغربي للأراضي الصحراوية, وسنواصل الكفاح من أجل تقرير المصير للصحراويين", مضيفة أن "هذا العمل له أهمية رمزية كبيرة لأنه الأول من نوعه في البرازيل وسيتبعه الكثير".
وعبرت التظاهرة , المدعومة من قبل اثنا عشر مكونا من مختلف الأحزاب السياسية والنقابات وحركات المجتمع المدني البرازيلية , عن "دعمها ومساندتها للشعب الصحراوي في حقه في تقرير المصير والاستقلال".
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وأكدت على أن "هذا الشعب يستحق أرضه وحريته, ويستحق ضمان حقوقه. وسنقوم بتسليم وثيقة إلى مكتب الأمم المتحدة نعرب فيها عن دفاعنا عن هذه المبادئ ونضالنا من أجل تقرير المصير للشعب الصحراوي".
ونددت مختلف الأحزاب السياسية الفاعلة في المجتمع البرازيلي بانتهاك المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار, من خلال إقدام قوات الاحتلال المغربية في 13 نوفمبر الجاري , على التدخل العسكري في حق متظاهرين مدنيين صحراويين سلميين بمنطقة الكركرات جنوب الصحراء الغربية والذي لاقى أيضا تنديدا دوليا واسعا.