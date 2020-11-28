اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني : برمجة فعاليات بالأمم المتحدة وفلسطين وعبر العالم

رام الله - يحتفل العالم، هذا الأحد، باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة، في 29 نوفمبر من كل عام، في فرصة لاسترعاء انتباه المجتمع الدولي على حقيقة القضية الفلسطينية التي لا تزال عالقة حتى اليوم.

ويتم في هذه الذكرى إقامة سلسلة فعاليات، حيث من المقرر على المستوى الفلسطيني إصدار بيان سياسي من حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وتنظيم ورشات، وحملة من التغريد والكتابة حول العالم، بالإضافة الى حملة إعلامية مصورة من قبل سياسيين ومتضامنين عرب وأجانب، لبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الأوضاع السائدة بسبب جائحة كورونا.

وسيحي أبناء الجالية الفلسطينية في المدن الأوروبية هذا اليوم ، بالتغريد على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع العلم الفلسطيني على المركبات، ونوافذ المنازل.

ومن المقرر بهذه المناسبة اطلاق حملة تواقيع على وثيقة تدعو المجتمع الدولي للوقوف مع الشعب الفلسطيني من عدة شخصيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة سنويا احتفالا باليوم الدولي للتضامن.

وتنشر شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة سنويا، نشرة خاصة تتضمن نصوص البيانات الملقاة والرسائل الواردة لمناسبة اليوم الدولي للتضامن.

يذكر أنه بتاريخ 29 نوفمبر 2012، انضمت فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة "دولة مراقبة غير عضو". وفي 30 سبتمبر 2015، رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم.

وأعلنت جامعة الدول العربية أمس الجمعة انه رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء جائحة فيروس كورونا فإنها ستواصل احياء المناسبة الدولية المتعلقة (باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني )، حيث ستوجه جامعة الدول العربية رسالة إلى العالم في هذا اليوم.

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وفي هذا الخصوص، اعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور, أنه بمناسبة "يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني", سيتم الاسبوع القادم مناقشة بند فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة, وسيتم اعتماد مشاريع قرارات تتعلق بالاستيطان وحق تقرير المصير ووكالة "الأونروا", وجميع الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وقال رياض منصور أنه سيلقي يوم الثلاثاء المقبل, كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة, بمناسبة هذا اليوم التضامني ، موضحا ان إحياء الفعالية سيتم عبر منصة "الزوم", بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس, ورؤساء الجمعية العامة, ومجلس الأمن, ولجنة فلسطين وفي تصريح له اليوم السبت قال الديبلوماسي الجزائري ،الاخضر الابراهيمي، أن هذا اليوم العالمي يأتي لتذكير العالم بقضية التضامن مع الشعب الفلسطيني

وحقوقه المشروعة، مشددا على وجوب تضامن واعتراف العالم بأسره بحقوق الفلسطينيين.

وقال الابراهيمي إلى أن المبادرة التي أطلقها في شهر أغسطس الماضي بشأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم واعتداء تؤكد تأييد الشعوب العربية للشعب الفلسطيني.

يشار الى ان المبادرة تضمنت بيانا ارسل الى كل من الامين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ومجلس حقوق الانسان، يؤكد أن حقوق الشعب الفلسطيني حقوق ثابتة لا احد يستطيع اخذها منه، سواء حقه بأرضه وحقوقه الانسانية وحقه في النضال ضد اجراءات الاحتلال وسياسة التمييز العنصري.

وأكد الموقعون على المبادرة تضامنهم مع فلسطين، ودعمهم لحق الفلسطينيين في استخدام كل أشكال الطرق المشروعة في مقاومة الاضطهاد والتمييز العنصري كما جددوا دعمهم لنضاله ضد الحملة الإسرائيلية المستمرة في سلب أراضيه ومنعه من ممارسة حقوقه القومية والمدنية.

والموقعون هم مثقفون عرب ومسؤولون سابقون ونشطاء في حقوق الإنسان وأكاديميون وقانونيون وعلماء و فنانون.

والتزم الموقعون بالعمل معا على المساهمة في تعزيز الخطوات اللازمة لتأمين حل عادل لهذا الصراع بحيث يؤدي إلى الاعتراف بالحقوق القومية والجماعية والفردية للشعب الفلسطيني.