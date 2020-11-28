المغرب يحشد المتظاهرين لتأييد أطماعه الاستعمارية بالتهديد والوعيد وشراء الذمم

وأوضح طالب عمر - في تصريح ل (واج) على هامش وقفة تضامنية للاتحادية الجزائرية للمجتمع المدني مع الشعب الصحراوي بمقر السفارة أن "التقارير الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تفضح كل يوم الاحتلال المغربي الذي يحشد المتظاهرين لتنظيم وقفات في الدول الاوروبية تساند أطماعه الاستعمارية بالتهديد والابتزاز", أي "إما بالمشاركة في المظاهرة أو تعطيل إنجاز أي خدمة أو وثيقة في السفارات و القنصليات المغربية في أوروبا", مشيرا إلى أن المغرب يسعى من أجل "مفاهيم مدمرة مخربة لإفريقيا".
وأضاف السفير الصحراوي أن "المغرب يستعين أيضا في كسب دعم الاجانب لاحتلاله الصحراء الغربية والسكوت على خرقه للقوانين الدولية, بشراء ذممهم و الدفع لهم, بشكل أو آخر".
وتابع الدبلوماسي الصحراوي يقول " شتان بين من يُساق بالعصي و بالترهيب و الوعيد و الابتزاز, و بين من يناصر القضية الصحراوية عن قناعة ووفاء للالتزامات الدولية و احترام للمواثيق الاممية", لافتا إلى أن "نصرة القضايا
العادلة ينبثق من مبادئ الشهامة و النضال, والقيم الإنسانية الرفيعة, ومن مبادئ التعاليم الإسلامية التي توصي بنصرة المسلم لاخيه المسلم ظالما أو مظلوما" .
اقرأ أيضا : السفير الصحراوي بالجزائر: التوسع المغربي هو من عطل مشروع الاتحاد المغاربي
وفي حديثه عن عودة الشعب الصحراوي للكفاح المسلح ضد الاحتلال المغربي, جدد السيد عبد القادر طالب عمر التأكيد على أن الشعب الصحراوي "مسالم و صبر لسنوات طويلة من أجل تحقيق الاستقلال", لكن للأسف - كما أضاف- "النظام المغربي و من يقف وراءه حاولوا أن يجعلوا من خطة السلام خطة للاستسلام, وأغلقوا أمامنا كل الابواب, فلم يبق لنا من خيار الا الكفاح المسلح".
وأشار ذات المسؤول في سياق متصل إلى أنه "لا يوجد أي مؤشر يدل على أن النظام المغربي سيصحح موقفه أو أن الامم المتحدة ستقوم بواجبها لردع الأطماع التوسعية للمغرب" , محذرا في ذات السياق من "هذه الاطماع التوسعية التي ستزعزع كل إفريقيا".
واوضح في هذا الاطار أن "الصحراويين يناضلون من أجل السلام العادل الدائم و احترام الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي, الذي يؤكد على احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال, و حق الشعوب في تقرير مصيرها" عكس النظام المغربي, الذي يناضل- كما قال - من أجل مفاهيم "مدمرة مخربة تدعمه قوى استعمارية".
وأشاد السفير الصحراوي بالجزائر , بالمناسبة, ب"الوقفة التضامنية للشعب الجزائري بكل أطيافه و مكوناته, التي يعبر فيها في كل مرة عن تضامنه وتأييده و مناصرته للشعب الصحراوي, و لكفاحه العادل ضد الاحتلال المغربي", مؤكدا أن "دعم بلد ثورة مليون و نصف مليون شهيد, و قبلة الأحرار و مكة الثوار يمنحه إرادة أكبر لتحقيق النصر".