Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المغرب يحشد المتظاهرين لتأييد أطماعه الاستعمارية بالتهديد والوعيد وشراء الذمم

  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 15:34     الفئـة : دولــي     قراءة : 21 مرات
المغرب يحشد المتظاهرين لتأييد أطماعه الاستعمارية بالتهديد والوعيد وشراء الذمم

الجزائر- أكد السفير الصحراوي في الجزائر, عبد القادر طالب عمر, يوم السبت, أن الشعب الصحراوي صاحب قضية عادلة و من يقف معه يدافع عن الشرعية الدولية, عكس الاحتلال المغربي الذي أصبح يحشد المتظاهرين لتأييد أطماعه الاستعمارية إما ب"التهديد والوعيد أو شراء الذمم".

وأوضح طالب عمر - في تصريح ل (واج) على هامش وقفة تضامنية للاتحادية الجزائرية للمجتمع المدني مع الشعب الصحراوي بمقر السفارة أن "التقارير الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تفضح كل يوم الاحتلال المغربي الذي يحشد المتظاهرين لتنظيم وقفات في الدول الاوروبية تساند أطماعه الاستعمارية بالتهديد والابتزاز", أي "إما بالمشاركة في المظاهرة أو تعطيل إنجاز أي خدمة أو وثيقة في السفارات و القنصليات المغربية في أوروبا", مشيرا إلى أن المغرب يسعى من أجل "مفاهيم مدمرة مخربة لإفريقيا".

وأضاف السفير الصحراوي أن "المغرب يستعين أيضا في كسب دعم الاجانب لاحتلاله الصحراء الغربية والسكوت على خرقه للقوانين الدولية, بشراء ذممهم و الدفع لهم, بشكل أو آخر".

وتابع الدبلوماسي الصحراوي يقول " شتان بين من يُساق بالعصي و بالترهيب و الوعيد و الابتزاز, و بين من يناصر القضية الصحراوية عن  قناعة ووفاء للالتزامات الدولية و احترام للمواثيق الاممية", لافتا إلى أن "نصرة القضايا

العادلة ينبثق من مبادئ الشهامة و النضال, والقيم الإنسانية الرفيعة, ومن مبادئ التعاليم الإسلامية التي توصي بنصرة المسلم لاخيه المسلم ظالما أو مظلوما" .

اقرأ أيضا :   السفير الصحراوي بالجزائر: التوسع المغربي هو من عطل مشروع الاتحاد المغاربي 

وفي حديثه عن عودة الشعب الصحراوي للكفاح المسلح ضد الاحتلال المغربي, جدد السيد عبد القادر طالب عمر التأكيد على أن الشعب الصحراوي "مسالم و صبر لسنوات طويلة من أجل تحقيق الاستقلال", لكن للأسف - كما أضاف- "النظام المغربي و من يقف وراءه حاولوا أن يجعلوا من خطة السلام خطة للاستسلام, وأغلقوا أمامنا كل الابواب, فلم يبق لنا من خيار الا الكفاح المسلح".

وأشار ذات المسؤول في سياق متصل إلى أنه "لا يوجد أي مؤشر يدل على أن النظام المغربي سيصحح موقفه أو أن الامم المتحدة ستقوم بواجبها لردع الأطماع التوسعية للمغرب" , محذرا في ذات السياق من "هذه الاطماع التوسعية التي ستزعزع كل إفريقيا".

واوضح في هذا الاطار أن "الصحراويين  يناضلون من أجل السلام العادل الدائم  و احترام الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي, الذي يؤكد على احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال, و حق الشعوب في تقرير مصيرها" عكس النظام المغربي, الذي يناضل- كما قال -  من أجل مفاهيم "مدمرة مخربة تدعمه قوى استعمارية".

وأشاد السفير الصحراوي بالجزائر , بالمناسبة, ب"الوقفة التضامنية للشعب الجزائري بكل أطيافه و مكوناته, التي يعبر فيها في كل مرة عن تضامنه وتأييده و مناصرته للشعب الصحراوي, و لكفاحه العادل ضد الاحتلال المغربي", مؤكدا أن "دعم بلد ثورة مليون و نصف مليون شهيد, و قبلة الأحرار و مكة الثوار يمنحه إرادة أكبر لتحقيق النصر".

كلـمات مفتـاحيــة :
المغرب يحشد المتظاهرين لتأييد أطماعه الاستعمارية بالتهديد والوعيد وشراء الذمم
  أدرج يـوم : السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2020 15:34     الفئـة : دولــي     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.30

كوفيد-19: تسجيل 978 إصابة جديدة، 605 حالة شفاء و 21 حالة وفاة

20.11.30

فتح المساجد التي تزيد سعتها عن 500 مصلي ابتداء من الأربعاء المقبل

20.11.30

جعبوب ينصب الأمين العام لوزارته ورئيسا للديوان    

20.11.30

تمديد تدابير الحجر الجزئي المنزلي بـ 34 ولاية لـ 15 يوما ابتداء من الأربعاء المقبل

20.11.30

حوادث الطرقات: وفاة 4 أشخاص و جرح 8 آخرين خلال اليومين الماضيين

20.11.30

بترول: افتتاح الاجتماع ال180 لندوة الأوبيب برئاسة الجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.29

مجلس الأمن يعتمد رسميا رسالة الرئيس غالي حول التطورات في الصحراء الغربية

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.26

لقاح فيروس كورونا : الجزائر في مسعى جد حذر

20.11.25

الجيش الصحراوي يقصف مواقع قوات الاحتلال المغربي لليوم الثاني عشر على التوالي

20.11.26

سكنات عدل : فتح 15 موقعا عبر 4 ولايات أمام المكتتبين لاختيار مواقع سكناتهم في 30 نوفمبر