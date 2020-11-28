الرئيس الصحراوي يعرب عن اعتزاز بلاده بروابط الجوار والمصير المشترك مع موريتانيا

بئر لحلو (الاراضي الصحراوية المحررة) - أعرب الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي ، عن اعتزاز شعبه بروابط الأخوة والجوار والمصير المشترك التي تجمعه بالجمهورية الموريتانية، مبديا عزمه الرفع من مستوى التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات والتصدي للتهديدات والمخاطر المحدقة بالبلدين وبكامل المنطقة.

وتوجه الرئيس الصحراوي في رسالة بعث بها الى نظيره الموريتاني، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة الذكرى الـ 60 لاستقلال بلاده المصادف للثامن والعشرين من نوفمبر، باسمه الخاص وباسم الشعب الصحراوي وحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بالتهاني وأطيب الأماني للشعب الموريتاني، متمنيا له مزيدا من التقدم والرخاء.

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وجاء في رسالة التهنئة " ستون عاما انقضت على ذلك اليوم المشهود الذي استعاد فيه الشعب الموريتاني الشقيق سيادته المستحقة على كامل ترابه الوطني، بعد سنوات طويلة من الكفاح والمقاومة ضد الوجود الاستعماري، الذي أراد فرض الهيمنة الأبدية على مقدرات البلاد، وحرمان شعبها من حقوقه المشروعة في العيش الكريم فوق وطن حر ومستقل".

وأضافت الرسالة " إنها ستون عاما من الاستقلال، من جهود الموريتانيات والموريتانيين من أجل تكريس الكيان الموريتاني المتميز، ومواجهة كل الصعوبات والتحديات وكل عراقيل ومناورات قوى الاستعمار والتوسع، مرورا بتجارب وتحولات ومسارات عميقة ومتنوعة، للوصول بالبلاد اليوم إلى مرحلة متميزة من تاريخها، تمضي بإصرار، تحت قيادتكم الرشيدة، نحو مزيد من الرقي والازدهار، والأمن الاستقرار".

واستطرد يقول " إننا في الجمهورية الصحراوية لمعتزون وفخورون بما يربطنا بالشقيقة الجمهورية الإسلامية الموريتانية من وشائج الأخوة والصداقة والتاريخ والثقافة والجوار، في علاقة أبدية، لا انفصام فيها، متجذرة في تربة المصير المشترك " .

وعبر رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو عن "عزمه وتصميمه الراسخ لتمتين العلاقات المتميزة بين البلدين، والرفع من مستوى التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات والتصدي للتهديدات والمخاطر المحدقة بهما وبكامل المنطقة.